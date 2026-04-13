Rionegro del Puente, escenario de la entrega de premios del concurso de relatos sobre el Camino de Santiago

El profesor Antonio Arteaga ha sido distinguido con el primer premio de la VII edición del concurso de relatos cortos sobre el Camino de Santiago, en el que también han sido reconocidos Salvador Vaquero, con el segundo premio, y Javier Moro, con la mención especial del certamen.

La entrega de premios ha tenido lugar en el albergue de peregrinos de Rionegro del Puente, acto al que asistieron los miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés, autoridades municipales, el arcipreste de Sanabria y Carballeda, Agustín Rubio, el párroco de la localidad, José Antonio de la Fuente, miembros del jurado y vecinos.

La secretaria del jurado, Laura Herrero, fue la encargada de leer el acta del concurso y, acto seguido, se procedió a la entrega de premios y a la lectura de los relatos. Adela Mateos entregó el diploma de la mención especial a Carmen Sánchez, que representaba a Javier Moro, de Uruguay.

El alcalde de Rionegro, José Colino entregó la placa y el diploma a Clara Blanco que ostentaba la representación de Salvador Vaquero, de Cáceres, que no pudo acudir por estar convaleciente de una operación, según premio dotado con 200 euros y un lote de libros. Paquita Parra fue la encargada de leer relato "El peregrinar de la poesía", que obtuvo el segundo premio, inspirado en las vivencias y el contacto con la gente y con los peregrinos así como su influencia en el ánimo.

"La mirada de los otros"

El primer premio, dotado con 500 euros, una placa, un diploma y lotes de libros relacionados con el Camino de Santiago, fue entregado al toledano Antonio Arteaga, por la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés. A continuación, el autor agradeció en nombre de los premiados estas distinciones y procedió a leer su relato "La mirada de los otros".

Este relato mezcla diversas situaciones de un peregrino que encuentra un viejo cuaderno escondido en una litera, y ese cuaderno sirve de hilo conductor en la búsqueda del peregrino que lo "olvidó", con un desenlace inesperado. Antonio Arteaga explicó a los presentes al acto de entrega de los premios, su experiencia en el Camino de Santiago y reconoció que "hace unos años hice varias etapas hasta llegar a Santiago, pero por motivos de trabajo no he podido repetir y espero hacerlo pronto, pues es una experiencia enriquecedora para todos".

Laura Herrero, secretaria del jurado del certamen, durante la lectura del fallo del certamen. / Cedida

El evento finalizó con las palabras de la presidenta Aquilina Simal, que agradeció a todos los asistentes su presencia e incidió en la hospitalidad de Rionegro del Puente a través de los siglos: "La cofradía de los Falifos, de Rionegro del Puente, fue la verdadera impulsora del Camino de Santiago en la Edad Media, con la creación de 30 hospitales de peregrinos, construcción de puentes y arreglo de caminos" y recordó que el actual albergue de peregrinos, en siglos pasados, fue el primer hospital de peregrinos creado por la cofradía de los Falifos.

Tras el acto de entrega de premios, los asistentes visitaron el Palacio de Losada que, entre otros atractivos, reúne una importante colección de pintura contemporánea, más de 70 obras, así como el museo etnográfico y la biblioteca hispanoamericana Simón Bolívar. Seguidamente, se trasladaron a la Casa de la Virgen para visitar las obras del centro de interpretación del Camino de Santiago Mozárabe Sanabrés.

Este edificio singular situado junto al albergue y el Santuario de la Carballeda, se ha adecuado en su interior, para ofrecer un espacio expositivo relacionado con el Camino de Santiago, en el que se pueden contemplar diversas piezas pertenecientes a la cofradía de los Falifos.

Las obras se encuentran ya en su tramo final, a falta de colocar el piso y pintar. La visita turística finalizó en el Santuario de la Carballeda, haciendo un recorrido por todas las riquezas artísticas que alberga, desde el túmulo funerario, la cúpula, el retablo central o la sacristía antigua con numerosas piezas de gran interés histórico, algunas de hace varios siglos.

El concurso de relatos cortos forma parte de la segunda fase de impulso turístico de los Caminos de Santiago de Castilla y León promovido por la consejería de Turismo, Cultura y Deporte. En el certamen han colaborado la Xunta de Galicia, el Consorcio de Santiago, el Ayuntamiento de Rionegro del Puente, la Fundación Barrié y la Federación de Asociaciones de Amigos de los Caminos de Santiago Históricos y Tradicionales de Castilla y León.