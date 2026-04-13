Una nueva asociación liderará la "lucha" de los vecinos de Coreses contra las plantas de biogás

Coreses se ha sumado a los municipios de la provincia que se oponen a los proyectos de instalación de plantas de biogás y de hidrógeno verde en su territorio y un grupo de vecinos ha impulsado la constitución de una nueva asociación con la intención de "defender el pueblo y a sus vecinos".

"Coresana, Asociación No al Biogás en Coreses" pretende aunar la oposición de los vecinos contrarios a la instalación de las plantas previstas, tres de biogás de las que dos están en periodo de información pública para que los interesados puedan revisar el expediente y presentar alegaciones, y una tercera que ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable aprobada recientemente por la Junta de Castilla y león. En el municipio de Coreses también está previsto desarrollar un proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde.

La nueva asociación ha decidido integrarse en la Federación Zamora en Pie, que aúna a diversos colectivos y plataformas que se oponen al desarrollo de proyectos relacionados con el biogás y el biometano en la provincia de Zamora.

"Coresana, Asociación No al Biogás en Coreses" ha invitado a los vecinos a que se sumen al colectivo para "defender su pueblo y su vida", aunque también advierte de que otras localidades cercanas como Algodre, Monfarracinos, Fresno de la Ribera, Villaralbo, Moraleja o la capital zamorana "se verán directamente afectadas" con la puesta en marcha de las plantas de biogás proyectadas en el municipio.

La constitución de la nueva asociación coincide en el tiempo con la aprobación de la declaración de impacto ambiental la pasada semana de una planta de biogás que está previsto instalar en el denominado paraje El Tomillar, situado a 2,1 kilómetros del casco urbano.

Su ubicación, en cambio, estará más próxima al núcleo de población La Estación, situada a tan solo 950 metros, así como al polígono industrial Los Pinares. Su ubicación se localiza al pie de la Nacional 122 (con la que linda la parcela) y a 770 metros de la línea de alta velocidad 982-Taboadela-Bifurcación Medina y la velocidad convencional 820-Medina del Campo-Zamora.

Promovida por Axpo Biometano ES1, S.L., la planta se ubicará en una parcela con 31.862 metros cuadrados, de los cuales 13.880 se destinarán a la edificación de la infraestructura.

La planta se diseña con una capacidad de tratamiento de 93.565 toneladas anuales de residuos orgánicos procedentes del sector agroganadero, agroalimentario, industrial y doméstico/comercial. En concreto, se valorizarán 36.000 toneladas de estiércol de ovino y vacuno, 5.000 de purín y 2.388 procedentes de restos de frutas que se mezclarán con otros sustratos de entrada como son lodos (50.177 toneladas anuales) que representan el 53% del total.