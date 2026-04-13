Las excavaciones en el Castro del Viso alumbran asombrosos hallazgos sobre la ermita y construcciones anexas

Es de común conocimiento en la Tierra del Vino que la ermita de la Virgen del Viso, patrona de la comarca, dominó durante siglos la atalaya del cerro al que da nombre. El paso del tiempo y el abandono condenaron al icónico monumento, cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XII, a una montonera de piedras al pie del vértice geodésico y a escasa distancia de la torre de telecomunicaciones.

Hoy, aquellos indefinidos vestigios empiezan a tomar forma con las primeras excavaciones de la ermita y el afloramiento de ruinas que alumbrarán extraordinaria información sobre el templo y las construcciones adyacentes.

Más allá de la investigación de la huella vaccea, la intervención arqueológica en la ermita genera grandes expectativas y otorga un indudable valor sentimental sabida la advocación de los pueblos del Vino a la Virgen del Viso (también del Aviso). "Creíamos que al ver tanta piedra tirada no íbamos a encontrar tanta estructura, pero nos estamos llevando una sorpresa" valora la arqueóloga zamorana Mónica Salvador, miembro del equipo dirigido por Carlos Sanz Mínguez, fundador y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Valladolid.

Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg

"La ermita ha pasado por distintas fases de reformas y ruinas; sabemos que estaba adosada la casa del ermitaño, que había también una hospedería y caballerizas, porque esto era un lugar de peregrinación" explica Mónica Salvador, que trabaja junto a los arqueólogos Carlos Sanz, Aitor Labajo, Raúl Martín Vela y Pilar Ramos en una intervención financiada a través de la campaña de micromecenazgo de Hispania Nostra que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Madridanos, así como el compromiso de alguna empresa de la zona y el apoyo de la Asociación Cultural Pintia.

Excavaciones y descubrimiento de lo que podría ser la planta de la ermita del Viso / I. G.

Aunque "todavía tenemos datos muy parciales", el descubrimiento de los muros, una parte del pavimento que no sería el original, o la puerta de entrada con el suelo de piedra llevan a pensar en el interior de la ermita, donde también aparecen restos de estucos pintados, yesos con flores y columnillas, y otras piezas decoradas. "En algunas zonas se conservan hasta dos hiladas de altura, lo que hace pensar en construcciones adosadas" precisa Mónica Salvador a pie de excavación, desde la que podría ser "la planta de la ermita o quizás una capilla, todavía no sabemos muy bien. La buena orientación, con la cabecera al este y los pies al oeste nos da pistas sobre la ermita aunque, insistimos, todavía son datos muy parciales".

Piedras, algunas con cruces; losas, algún trozo de hueso "está por ver si humano o animal", precisa el arqueólogo Raúl Martín Vela, también molduras y sillares, algunos con marcas de cantero, se van apilando ordenadamente a escasos metros del hallazgo con el fin, quizás algún día, de llevar a cabo labores de reconstrucción. La intervención ha permitido descubrir otras construcciones como lo que pudiera ser una espadaña o campanario y unas escaleras.

Estructura de lo que podría ser la zona del campanario / I. G.

Aunque el pequeño templo hunde sus raíces en el siglo XII, a lo largo del tiempo ha sufrido reparaciones hasta su ruina definitiva a finales del siglo XVIII, cuando se trasladó la Virgen del Viso a la iglesia de Bamba, donde es venerada por lo pueblos del entorno. El lunes de Pentecostés, Arcenillas, Casaseca de las Chanas, Madridanos, Moraleja del Vino, Sanzoles, Villalazán y Villaralbo acuden en peregrinación a Bamba.

"El año que viene hay que subir a la Virgen hasta aquí" lanza uno de los voluntarios que están ayudando a los arqueólogos en esta campaña. Vecinos todos de la zona que durante años han luchado por la investigación del castro del Viso y ahora son privilegiados testigos de la recuperación de la memoria de la ermita.

Mónica Salvador y Aitor Labajo identifican las piedras de lo que podría ser la ermita / I. G.

Con ser apasionante la intervención en los restos vacceos, a nadie se le oculta el impacto social, también sentimental, que supone el descubrimiento de las ruinas ermita y todo su entorno.

"Esto es muy importante para nosotros porque confirmamos el sitio donde se asentaba y estamos viendo que la ermita puede ser mayor de lo que pensábamos, a juzgar por el único grabado que se conserva, de 1741" explica Ángel Vicente, natural de Bamba del Vino y uno de los promotores de las investigaciones.

"Estamos muy contentos con los hallazgos; esto nos demuestra que El Viso da para bastantes campañas de excavación que permitirían revitalizar la zona y hacer visitas guiadas como en Pintia", el yacimiento vacceo de unas 25 hectáreas de extensión, situado en Padilla de Duero (Peñafiel), y referencia para lo que un día quiere ser el castro del Viso.

Raúl Martín Vela excavando en la zona de la ermita de la Virgen del Viso / I. G.

"Esto bien podría ser el principio de algo grande" destaca Celedonio Pérez, periodista de Sanzoles y estudioso de los orígenes de la comarca, mientras observa las sensacionales vistas que regala el cerro del Viso. "Tenemos el Valle del Talanda, con 15 o 20 yacimientos arqueológicos, que viene desde Cuelgamures. El Valle del Aribayos, que viene desde Gema; hay yacimientos neolíticos en la zona del Talanda y Sanzoles (El Redondil). También yacimientos medievales en La Bubilla, el teso de Peña Tajada y todo el valle hasta llegar a Villalazán que empalma con el Alba Romano y donde hay otro asentamiento visigodo. Debajo de la Cuesta del Viso están los verdiales, visigodo también y en Valcuevo hay algo vacceo al parecer también. Y además la Calzada Romana pasaba desde Fuentespredas y cruzaba por el valle en dirección a Villalazán".

Pilar Ramos con Carlos Sanz y voluntarios escavan en el entorno de la ermita / I. G.

Más allá del magnífico potencial arqueológico que brinda la zona, Celedonio Pérez destaca el "valor emocional" de las excavaciones iniciadas en la ermita del Viso. "Aunque siempre hemos pensado que la ermita estaba bajo ese montón de piedras, ahora ver todo lo que es la planta y los edificios contiguos va a llamar mucho la atención en la comarca porque no nos podemos olvidar de que es la ermita de la patrona de varios pueblos, a donde veníamos en romería. La advocación a la Virgen es muy grande y este descubrimiento va a hacer muy feliz a las gentes de la zona".

Concluidos por este año los trabajos en la ermita, el equipo de arqueólogos se centrará esta semana en la continuidad de las excavaciones en el asentamiento vacceo para llegar a comprender qué se esconde bajo el espectacular cerro que domina la comarca del Vino y cómo era la etnia vaccea que ocupó el centro de la cuenca del Duero hace 2.500 años. ¿Acaso estamos ante la mítica Arbucola asediada por el general cartaginés Aníbal Barca en el 220 a.C.?.

Piedras extraídas de lo que sería la ermita / I. G.

Todo un desafío para los investigadores que desde el pasado 6 de abril trabajan en el yacimiento arqueológico del pequeño pueblo de Bamba del Vino –en el municipio de Madridanos–, junto a los voluntarios de la zona, en incansables jornadas de hasta cien horas diarias desempeñadas por una media de 15 personas.

Así consta en el detallado cuaderno de bitácora que día a día actualiza el profesor San Mínguez para inmortalizar esta apasionante oportunidad de profundizar en el conocimiento de la cultura vaccea en la cuenca del Duero.