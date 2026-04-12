Una nueva red social creada en este pueblo de Zamora revolucionará la "conexión" del medio rural

"RurApp". Así se denomina la nueva red social creada por Diego Conde y Alberto Barajas en el estudio de desarrollo de software y videojuegos "ScorpyoSoft Studio" que los dos jóvenes han fundado en su pueblo, Cañizal, y con el que han conseguido materializar un proyecto "nacido del sueño de dos amigos de toda la vida". La presentación de "RurApp" tendrá lugar el sábado 18 de abril, a partir de las 18.00 horas, en el salón municipal del pueblo, con entrada gratuita para todos los asistentes.

El evento, que los jóvenes han bautizado como "Cañizal Revolution 2026", servirá para que los asistentes conozcan las funciones y los detalles técnicos de "RurApp", una innovadora aplicación móvil creada con un propósito: luchar contra la desconexión y el aislamiento de los núcleos rurales de Castilla y León.

Los jóvenes desvelarán en "Cañizal Revolution 2026" el funcionamiento de esta nueva red social que, como subrayan, "ha sido diseñada específicamente para revitalizar el tejido social de los pueblos, atraer a los jóvenes al medio rural y luchar contra la desconexión que sufren nuestros mayores". El lanzamiento de la aplicación tendrá lugar a lo largo del próximo verano y será Cañizal el primer municipio en el que sus vecinos podrán beneficiarse de la nueva herramienta tecnológica gracias a un "acuerdo estratégico" suscrito a finales del pasado año entre el estudio fundado por los jóvenes y el Ayuntamiento.

Una vez implantada la red social en Cañizal, "ScorpyoSoft Studio" llevará a cabo un plan de expansión que permitirá acercar "RurApp" al resto de la provincia de Zamora y, en una fase posterior, a Castilla y León.

Los dos jóvenes muestran la sede de su estudio en Cañizal. / Cedida

Con el lanzamiento de "RurApp" los dos jóvenes pretenden revolucionar la forma de comunicación e interrelación en los pueblos, tras detectar que en el medio rural muchos vecinos están desconectados y ni siquiera conocen qué pasa en su entorno más cercano. La nueva aplicación también será muy útil para que las personas que han tenido que abandonar su tierra natal por motivos laborales no pierdan ese estrecho vínculo con sus raíces.

A pesar de que con constancia, esfuerzo y mucho trabajo Conde y Barajas han logrado hacer realidad el sueño que perseguían desde que eran niños, no olvidan las dificultades que han tenido que superar en un entorno, el medio rural, en el que las oportunidades para los jóvenes son limitadas.

Como anécdota, recuerdan que antes de instalar la sede de su estudio en un garaje, "al más puro estilo Microsoft", trabajaban en el proyecto desde el "Bar de Javi", el negocio del padre de Alberto. De hecho, durante el pasado verano, los jóvenes se reunían desde primera hora de la mañana en el establecimiento hostelero para planificar y diseñar "RurApp", por lo que recalcan que "la aplicación pegará el gran salto del Bar de Javi a Castilla y León el próximo 18 de abril".

Videojuego

Al margen de la nueva aplicación, los dos jóvenes de Cañizal siguen trabajando para perfeccionar su primer videojuego, "Iconos", que comenzaron a desarrollar en 2023 y que fue el punto de partida de "ScorpyoSoft Studio", del que inicialmente formaban parte seis personas.

El equipo técnico y artístico, integrado entonces por los dos jóvenes fundadores, Óscar Cea, Víctor Casaseca, Desirée Porras y Hugo Jesús Ocaris, ha sido reforzado recientemente con la incorporación de nuevos profesionales con experiencia en el sector y que, sin duda, contribuirán a convertir "Iconos" en un videojuego de alta calidad. Algunos de los avances del videojuego también serán desvelados por Conde y Barajas en el evento previsto para el 18 de abril, del que esperan que sea dinámico y que el público interactúe y formule preguntas.

De hecho, los dos jóvenes han concebido el "Cañizal Revolution 2026" no solo como un evento tecnológico, ya que su pretensión es que "se convierta en un día histórico y festivo para el pueblo y sus alrededores".

Imagen de la nueva red social creada en Cañizal. / Cedida

Por este motivo, el evento se desarrollará en dos partes diferenciadas. En la primera, que comenzará a las 18.00 horas, Conde y Barajas presentarán "RurApp". La segunda, que arrancará a las 0.30 horas, consistirá en una fiesta amenizada por el Dj Sesar, y que servirá para conmemorar el primer aniversario de la fundación de "ScorpyoSoft Studio", efeméride que los dos jóvenes quieren compartir con sus familiares, amigos y vecinos de Cañizal y alrededores.

Desde sus primeros pasos, el estudio ha seguido una trayectoria ascendente y ha participado en citas claves del sector como "CyL Games Show" en marzo de 2025. Ahora, con el evento "Cañizal Revolution 2026", el estudio creado por los dos jóvenes reafirma su propósito inicial de demostrar que "la innovación tecnológica también puede nacer y crecer en el medio rural".

A la presentación de la nueva red social asistirán personalidades e instituciones que han respaldado el crecimiento del estudio, tales como representantes del Ayuntamiento de Cañizal y de la Diputación Provincial de Zamora, "dos piezas claves desde el inicio del proyecto".

Al apoyo institucional, los dos jóvenes suman el del Icecyl de la Junta, el de "ElJap", aceleradora de proyectos de animación y videojuegos de Castilla y León, y el de profesores del grado de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, así como el de la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León, respaldo que también contribuirá a convertir el "Cañizal Revolution 2026" en un punto de encuentro estratégico para el sector tecnológico regional.

Por último, Conde y Barajas agradecen el apoyo de negocios y empresas de Cañizal y de otras localidades, así como de dos amigos, Mario Escudero e Inés Otero.