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Fundos premia el proyecto "Tejer no tiene edad en Castilla y León", en el que colaboran mujeres de Sanabria

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA recogerá el premio concedido por la Fundación en una gala que se celebrará este jueves en Palencia

Mujeres participan en un taller comunitario de lana celebrado en Peque.

Mujeres participan en un taller comunitario de lana celebrado en Peque. / Araceli Saavedra

M. J. Cachazo

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA ha sido reconocida con uno de los galardones de la VII edición de los Premios Fundos a la Innovación Social por el proyecto "Tejer no tiene edad en Castilla y León", en el que colaboran activamente mujeres de la comarca de Sanabria.

La entrega de los distintos premios tendrá lugar en una gala que tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril, a las 19.30 horas, en el Teatro Ortega de Palencia. El galardón concedido a la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA se enmarca en la categoría a la Innovación Social Privada.

La Asociación de Labores Solidarias de la IAIA persigue varios objetivos con el trabajo que desarrolla en comarcas como Sanabria, tales como dinamizar el medio rural, recuperar técnicas artesanales y crear espacios comunitarios que favorezcan el bienestar emocional, la participación y la igualdad.

En la presentación de la VII edición de los Premios Fundos a la Innovación Social, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, señaló que la entidad colabora en la iniciativa porque "año tras año pone en valor proyectos capaces de transformar la sociedad desde la innovación. Propuestas que generan un impacto real, sostenible y positivo en la vida de las personas, contribuyendo al desarrollo social y territorial de Castilla y León, así como al progreso de nuestra provincia’’.

En representación de FUNDOS, su director general, José María Viejo, explicó los tres proyectos ganadores de esta edición e invitó a los palentinos y palentinas a acudir a la gran fiesta de la innovación social que contará con la actuación del grupo TamTamGo! y que será presentada por el periodista Goyo González. Además, aseguró que será "una gran noche, una gran fiesta en la que vamos a hacer que brillen los innovadores que son los protagonistas".

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Las entidades ganadoras de esta VII edición de los Premios FUNDOS son la Diputación de Segovia por el “Programa Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad”; la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA por “Tejer no tiene edad en Castilla y León” y el Archivo General de Simancas.

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