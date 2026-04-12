La "Churra Galega Mirandesa" se exhibe en la feria de Malhadas de Miranda do Douro

Malhadas, freguesía perteneciente la concelho de Miranda do Douro, se convirtió el fin de semana en la capital agroganadera de "La Raya" de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) con la celebración del XXIX Concurso Nacional de Ovino de la Raza Autóctona "Churra Galega-Mirandesa" y XI Concurso Concelhio de Perro do Ganado Trasmontano.

La iniciativa partió del Municipio de Miranda do Douro, cuya Cámara Municipal preside la alcaldesa Helena Barril, en colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ovinos de Raza "Churra Galega Mirandesa", la Asociación de Criadores de Perro de Ganado Trasmontano y el Club Portugués de Canicultura. Éxito total de organización y participación.

El evento cumplió con creces sus objetivos de poner en valor, promover y divulgar las grandezas de ambas razas autóctonas propias de las "Tierras de Miranda" como "símbolos identitarios de nuestro territorio y del prestigio del Planalto Mirandés. La intención es estimular y orientar a los criadores en la producción y mejoramiento animal".

Los ovinos de la "Churra Galega Mirandesa" han contribuido durante siglos, generación tras generación, a la valorización y el aprovechamiento de los recursos endógenos forrajeros, muy en particular para la obtención de unas exquisitas carnes de excelente, calidad teniendo como referente gastronómico al "Cordero Mirandés" con DOP (Denominación Oficial Protegida).

El Perro de Ganado Trasmontano es una raza muy antigua, posante y funcional, desempeñando de una manera ejemplar la función de gurdas, particularmente en la defensa de los rebaños de ovejas y cabras acompañando desde la más remota antigüedad a los pastores y cabreros en el pastoreo extensivo, los cuales le tienen como un miembro más de la familia.

La "Churra Galega Mirandesa" se exhibe en la feria de Malhadas

La Feria de la Churra Galega Mirandesa y del Perro de Ganado Trasmontano contó con la presencia del Ministro de Agricultura y Mar José Manuel Fernandes que acompaño, junto a la alcaldesa de Miranda do Douro Helena Barril, en contacto directo y cercano con los ganaderos y criadores participantes, escuchando las grandezas que estos le contaron de ambas pura sangre mirandesa así como las preocupaciones y propuestas de las familias mirandesas que viven de la agroganadería.

Fue además un fin de semana de reencuentro para zamoranos y trasmontanos que también pudieron disfrutar del mercado pudiendo comprar desde las típicas navajas portuguesas, las filluelas, hornazos, fumeiros o la bolha dulce mirandesa. La raza "Churra Galega Mirandesa" (Portugal), pariente de la "Castellana" (España) es un animal pequeño y bastante rústico adaptado a las difíciles condiciones en las que le ha tocado vivir, un territorio montañoso y de climatología adversa (frío en invierno y sequías en verano que condicionan los pastos), siendo su principal función la producción de carne.

De todas las razas "Churras", la "Mirandesa" es la que produce una lana más suave, a la vez que mantiene su carácter rústico, pero también mantiene cierta delicadeza. Una lana relativamente versátil que es más adecuada para aquellas prendas que requieren fibras fuertes y duraderas, pero también para ropa que no entra en contacto directo con la piel. De su variedad negra salen los paños pardos con los que los sastres elaboran las Capas de Honras Mirandesas.

El Cao de Gado Trasmnontano (Perro de Ganado) es una antigua raza de mastín portugués, cuyos orígenes están en la región de Tras os Montes y Alto Douro, colindante con la comarca de Aliste utilizada para la protección en campo abierto de los rebaños de ovejas y cabras del Lobo Ibérico poblador habitual en lo que hoy conocemos como el Parque Natural de Montesinho y su entorno.

Se trata de un perro de gran tamaño, rústico a la vez que poderoso, que puede llegar a alcanzar los 84 centímetros, destacando por la docilidad y la lealtad con sus dueños, el pastor, cabrero o el vaquero en un territorio marcado por una ortografía de difícil acceso y montañosa que da nombre a la extensa región fronteriza, gozando de un gran instinto de protección.