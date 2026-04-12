De La Bóveda de Toro al cielo: Familiares, amigos y vecinos evocan el recuerdo de Félix Hernández Lorenzo

Familiares, amigos y vecinos han rendido este domingo en La Bóveda de Toro un sentido homenaje póstumo a Félix Hernández Lorenzo, fallecido de forma repentina en diciembre de 2025 con 46 años de edad.

La emotiva jornada ha servido para constatar que el recuerdo de Félix permanece en todas aquellas personas con las que compartió vivencias y una de sus pasiones: el motocross. Alrededor de 200 personas han asistido al homenaje que ha sido inaugurado con una quedada motera en la gasolinera de La Bóveda de Toro, en la que, como símbolo, no podía faltar una de las motos con las que Félix disfrutó de su gran pasión por el mundo del motor.

Acto seguido, los participantes se han dirigido a una nave en la que Félix había centrado parte de su “proyecto de vida” y desde la que había retomado su dedicación a la agricultura, siguiendo la estela de su familia.

En el entorno de la nave ha tenido lugar la inauguración de un mural creado por el artista zamorano David “Maker”, en colaboración con Óscar Martín. El colorido mural, plasmado en una de las fachadas de la nave, reproduce una fotografía de Félix con su moto en un salto, en el que las nubes recuerdan a dos alas que simbolizan su viaje al cielo después de su repentino e inesperado fallecimiento.

Canción

El mural se completa con la emotiva frase “Sigues aquí, siempre estarás con nosotros”, así como con parte de la letra de una canción, “En mi pecho”, del grupo “El último de la fila”, melodía que sonó durante la inauguración del mural, provocando la emoción de los asistentes e incluso algunos no pudieron contener las lágrimas.

La siguiente parada del homenaje póstumo fue el circuito de supercross que regentó Félix, en el que se ha descubierto una placa conmemorativa. Acto seguido, los participantes se han dirigido al cementerio en el que tuvo lugar una ofrenda floral, aunque también se depositó sobre la sepultura en la que fue enterrado Félix una urna que contenía unos guantes, una camiseta y una chapa de la moto que tenía previsto comprar este año para seguir disfrutando de su pasión.

El homenaje póstumo ha sido clausurado con una comida de hermandad en el restaurante “Los Rosales”, en la que los asistentes han evocado con cariño el recuerdo de Félix y han rememorado las vivencias que compartieron con una persona que, para siempre, ocupará un hueco en su corazón y en su memoria.

"Sabor agridulce"

Carlos Prieto, junto a David Muñoz, decidió promover esta jornada de homenaje que, como reconoció "ha sido muy bonita", aunque entre los asistentes también deja un “sabor agridulce” porque recordar a una persona tan querida “nos causa dolor”.

Por su parte, los familiares de Félix agradecieron a los promotores la organización de la emotiva jornada, así como las innumerables muestras de cariño recibidas de los vecinos de La Bóveda de Toro y de amigos procedentes de distintos puntos de la provincia y de España como Ciudad Rodrigo, Palencia, Valladolid o Madrid, que no quisieron perderse el homenaje póstumo.

La pretensión de los organizadores es que esta jornada de recuerdo perdure en el tiempo y que pueda celebrarse cada año para unir a las personas que conocieron a Félix, en las que, sin duda, ha dejado una profunda huella.