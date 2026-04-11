Villardeciervos camina hacia la reordenación del terreno rústico: apoyo masivo a la concentración parcelaria

Los resultados de la encuesta de aceptación social no dejan lugar a dudas en el proceso de concentración parcelaria en Villardeciervos, los propietarios han respaldado mayoritariamente el proyecto con un rotundo 91,15 % de votos a favor, frente a un escaso 8,85 % de rechazo, tras el cierre del periodo de consulta el pasado 19 de marzo. Villardeciervos camina con paso firme hacia la reordenación de su terreno rústico.

Este respaldo social se tradujo el pasado 30 de marzo en un apoyo político y municipal total. Durante la celebración del pleno ordinario, la corporación municipal aprobó por unanimidad la conveniencia y oportunidad de llevar a cabo este proceso en todo el término de Villardeciervos. Un punto clave de este acuerdo es la inclusión de las superficies comunales dentro del perímetro de la concentración, buscando una gestión más eficiente de todo el territorio.

Con el aval de los vecinos y del Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León ya se ha puesto en marcha y ha encargado tramitar la Declaración de Impacto Ambiental, un paso imprescindible antes de iniciar los movimientos sobre el terreno.

El proyecto cuenta con una memoria económica ambiciosa. La concentración será financiada íntegramente con fondos públicos, estimándose una inversión total que rondará los 2 millones de euros. Este montante se destinará no solo a la nueva redistribución de la propiedad, sino también a la mejora de la red de infraestructuras y caminos agrarios, fundamentales para el desarrollo económico y la prevención de incendios en la zona de la Sierra de la Culebra.