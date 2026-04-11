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Villaralbo baila por sevillanas como capital flamenca de Zamora

Más de medio millar de personas reivindican la cultura flamenca

GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas

GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas

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GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas / Alba Prieto

I. G.

Villaralbo baila por sevillanas en este sábado de abril que ha convertido al pueblo del Alfoz en capital de la fiesta flamenca de la provincia de Zamora. Más de medio millar de personas -450 en el almuerzo de hermandad-, llegadas de distintas comarcas, se han dado cita en el I Encuentro Provincial de Sevillanas nacido para unir a todos los grupos que reivindican la cultura de las sevillanas y del flamenco, tan arraigado en Zamora.

No faltaron representantes de Salamanca y de la Casa de Andalucía en Salamanca en el paseo flamenco y a lo largo de la intensa jornada, impulsada por la Diputación de Zamora, con el apoyo del Ayuntamiento de Villaralbo, Fundación Caja Rural y Synergias Marketing y Eventos, como coordinadora del evento.

Su representante, Canto Marbán, destacaba la “gran respuesta” de los grupos y amantes del flamenco en este primer encuentro que nace con vocación de continuidad para rotar año a año por distintos pueblos de Zamora en la línea de otras concentraciones como la de las Águedas, ya consolidada en la provincia.

La primera edición cumple así las expectativas con los participantes luciendo trajes de faralaes, caballistas y carretas engalanadas, y llevando la alegría y el colorido al pueblo de Villaralbo. Dos stands de moda flamenca demostraron las distintas facetas de esta cultura de la que también han surgido grupos de música y baile.

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“Estamos muy contentos con este arranque y la participación de tanta gente porque esto nos anima a continuar y aportar un granito de arena para dinamizar los pueblos” apunta Canto Marbán.

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