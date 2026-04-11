Tres décadas de incansable trabajo de las Mancomunidades Tierras de Aliste, Tábara y Pan

Las Mancomunidades de Servicios Tierras de Aliste, Tierra de Tábara y Tierra del Pan se han convertido, por méritos propios y gracias a una esmerada organización y una magnífica labor, en parte imprescindible para el decoro y limpieza de todos nuestros pueblos a la hora de mantener la salubridad en los entornos urbanos y campestres, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida entre los vecinos residentes y los visitantes.

Satisfacción general entre los usuarios que no dudan en reconocer y alabar la eficaz gestión del servicio de recogida, transporte y reciclado de los residuos sólidos urbanos, agradeciendo la labor de los alcaldes y concejales que altruistamente trabajan por y para sus pueblos y municipios. Un éxito que sin lugar a dudas también tiene su mérito en el trabajo conjunto de autoridades y vecinos

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, que actualmente preside Jesús María Lorenzo Más, edil de Alcañices, echaba a andar el día 26 de febrero de 1996, tras una primera reunión en Samir de los Caños, integrando a 62 núcleos de población agrupados en 12 municipios: Alcañices, Trabazos, Viñas, Figueruela de Arriba, San Vitero, Rábano, Mahíde, Rabanales, Gallegos del Río, Fonfría, San Vicente de la Cabeza y Samir de los Caños.

Con sede en San Vicente de la Cabeza, las asambleas se celebran en el salón de plenos de Alcañices, siendo su secretario e interventor desde los inicios Ignacio Sanz de la Hoya. Su primer presidente fue Tomás Carrión Carrión alcalde de Alcañices y tras el Jesús Prieto Moral de Rabanales, Carlos Pérez Domínguez de Figueruela de Arriba, Javier Faúndez Domínguez de Trabazos y Jesús María Lorenzo Más de Alcañices.

Tras unas primeras etapas, donde la recogida de basuras se gestionó a través de las empresas Manuel Fernández de Ferreruela y Graveras del Magdalena de Benavente se pasó a una mucho más eficiente gestión directa con operarios y camiones propios.

La Mancomunidad de Servicios Tierra de Tábara, presidida por el alcalde de Carbajales de Alba, Roberto Fuentes Gervás, se creaba el día 2 de febrero de 1995 integrando a 34 pueblos de 17 municipios con 302 puntos de recogida: Carbajales de Alba, Faramontanos, Ferreras de Abajo, Ferreruela, Ferreras de Arriba, Losacino de Alba, Losacio, Manzanal del Barco, Moreruela de Tábara, Otero de Bodas, Santa Eufemia del Barco, Perilla de Castro, Riofrío de Aliste, Pozuelo de Tábara, Tábara, Olmillos de Castro y Vegalatrave.

Su primer presidente fue Aurelio Tomás Fernández alcalde de Pozuelo y tras él José Ramos San Primitivo de Tábara, Gregorio José San Pedro de Ferreras de Abajo, Amaranta Ratón Fresno de Faramontanos y Roberto Fuentes Gervás de Carbajales. Se fundó siendo secretario José Manuel Fernández Mañueco y posteriormente lo fue José Manuel Garrote.

La Mancomunidad de Servicios Tierra del Pan, presidida por el alcalde de Muelas Luis Alberto Miguel Alonso, se creaba el día 28 de febrero de 1994 e integra a 18 pueblos paneños, albarinos y alistanos de 11 municipios en el entorno del embalse de Esla: Andavías, Almaraz de Duero, La Hiniesta, Muelas del Pan, Palacios, Pino del Oro, Villaseco, San Pedro de la Nave-Almendra, Videmala de Alba, Villalcampo y Pino del Oro.

José Manuel Prieto Castaño de San Pedro de la Nave-Almendra fue su primer presidente, seguido de Félix Pérez Domínguez de Palacios del Pan, José Martín Pérez de Almaraz de Duero, Manuel Arribas Martín de Muelas, Miguel Ángel Román Hernández de Andavías y desde junio de 2011 Luis Alberto Miguel Alonso de Muelas.

Tierra del Pan tiene contratado el servicio de recogida de basuras mediante gestión indirecta a la empresa madrileña Onet Ibérica Soluciones en 1.020.756 euros, hasta el mes de marzo de 2031. El presupuesto inicial ascendía a 1.216.639 euros e incluía la compra de un camión recolector. Un contrato que, si ambas partes lo consideran oportuno, podría extenderse hasta el año

Unanimidad entre los tres presidentes a la hora de valorar la situación: "Crear las mancomunidades fue uno de los mayores logros municipales de la era democrática, garantizando la prestación de un servicio necesario y mancomunado pues afrontarlo por separado e individualmente por cada municipio o pueblo era y es materialmente imposible debido a la logística necesaria que si podemos hacer efectiva compartiendo los servicios y los costes. La unidad hace la fuerza y el éxito pasa por una colaboración conjunta entre alcaldes, concejales y vecinos".