Los sayagueses que reivindican una sanidad digna en Zamora: "No se puede prometer lo que va a ser inalcanzable"

Este sábado se cumplen 212 concentraciones para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago. Un acto donde se ha reclamado, "una vez más, la creación de la prometida Unidad de Ictus para la provincia de Zamora, que se amplíe la plantilla de neurólogos para su funcionamiento eficiente y que se dote de los medios materiales necesarios. No se puede prometer lo que de partida va a ser inalcanzable".

Igualmente se ha denunciado lo que la plataforma sayaguesa teme como "otro incumplimiento. Podemos aventurar que no va a haber helicóptero sanitario en Zamora. La disponibilidad de helicópteros y pilotos es muy reducida, pero hacer promesas electorales a sabiendas de su incumplimiento sigue siendo gratis; aquí estaremos para denunciarlo".

En la concentración de este sábado, 11 de abril de 2026, se ha vuelto a reivndicar el "acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas".

Medidas para la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.