En forma antes, durante y después del cáncer: Azayca pone en marcha el aula de ejercicio físico en Sanabria

Pacientes y voluntarios pueden asistir a talleres de "Ejercicio físico para pacientes oncológicos de Sanabria, Carballeda y Alta Sanabria" organizados por la asociación Azayca desde el pasado jueves en el gimnasio del CEIP Fray Luis de Granada de Puebla. Ana Lagarejos, monitora de la actividad, señala la necesidad de estar en buenas condiciones físicas como medida preventiva ante un cáncer, el "antes".

Una de las terapias de recuperación física está orientada a la recuperación de suelo pélvico para los cánceres de colon. A previsión es que en este primer ciclo de ejercicios físicos asistan 15 personas. Estos talleres de gimnasia son gratuitos y hay posibilidad de ayuda económica al desplazamiento.

"Durante" la enfermedad para afrontar las secuelas de los diferentes tratamientos y "después" superar la enfermedad para recuperar esa condición física, como resume Manuel Mateos, responsable de la Junta Local, integrada por 14 voluntarios, que atienden Sanabria y Carballeda y se incorpora la zona de Alta Sanabria. Mateos subraya la labor de los voluntarios "movidos por la inquietud de ayudar a sus familiares y vecinos más cercanos".

Esta ayuda a los pacientes se suma a la ayuda psicológica que reciben 32 pacientes desde la implantación de la asociación desde hace un mes, con dedicación exclusiva de una psicóloga, tres veces al mes. Esa ayuda es tanto presencial, como visita domiciliaria para los pacientes que lo necesitan, atención telefónica y programación de citas tras una evaluación de los usuarios.

Participantes realizan un ejercicio en el taller deportivo. / A. S.

Los pacientes de la comarca de Sanabria en una situación más complicada por la distancia a los hospitales de referencia oncológicos, pueden disponer del servicio de taxi o ayudas al desplazamiento para poder asistir a sus citas médicas.

En el ámbito comarcal, la asociación tiene su sede en el edificio del Convento de San Francisco, y cualquier paciente o familiar puede solicitar los servicios y talleres de Azayca en la sede o en el teléfono 661 61 22 62. El ámbito provincial de la asociación Azayca trasciende con su pertenencia al GEPAC, Grupo Español de Pacientes con Cáncer.

El siguiente acto será el 26 de abril con la comida solidaria, donde participaran diferentes especialistas y representantes de la asociación con conferencias y actuaciones como la del cantante Juan Carlos Vega. Paralelamente se activan los talleres de manualidades y la recogida de enseres y donaciones para el mercadillos solidario de diciembre.