Las claves del proyecto "Mosaico" para prevenir incendios en Zamora: "Terrenos inteligentes" y gestión del combustible

La prevención de incendios requiere una apuesta por la "gestión del combustible" y la creación de "terrenos inteligentes". En ello se resume "el paisaje mosaico" explicado por el ingeniero forestal Álvaro Gómez durante su conferencia "Protección Integral contra el fuego en las montañas del Noroeste" dentro de las jornadas Comunidad de Prácticas de Castilla y León "Proteger los montes, proteger la vida: gestión de la sostenibilidad".

Este proyecto de Transición Ecológica Total se ha desarrollado este fin de semana en Cerdillo, Porto y Robleda, organizado por la asociación cultural Campoalegre y financiadas por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo.

Álvaro Gómez presentó el proyecto "Mosaico" desarrollado por la Universidad y la Comunidad de Extremadura. El ingeniero destacó que en Zamora los datos de incendios "son muy preocupantes" dentro del contexto de las provincias del noroeste que concentran el 57% de los incendios de toda España y con los datos de despoblación más altos.

Al contexto de los incendios, de pérdida de biodiversidad, flora, fauna, recursos, el coste de apagarlos, alta especialización y cualificación de los servicios de extinción, las pérdidas económicas, se suma la "amenaza social" y "pérdida de vidas" como ha sucedido en los grandes incendios de 2022 y 2025 en Zamora. Hasta ahora la gestión ha pasado "apostar por la extinción, pero no es la solución". Al margen del cambio climático, la clave es "la gestión del combustible que es igual de importante" y la creación de "terrenos inteligentes" que se resume en "el paisaje mosaico".

Asistentes a una de las conferencias celebrada en Porto. | A. S.

Gómez hizo una autocrítica de los ingenieros forestales con "un enfoque productivo del monte alejado de la realidad". Es obligado "tener en cuenta el paisaje y el paisanaje". Precisamente se reconoce el papel en la prevención de vecinos y propietarios "los agentes del territorio" a través de asociaciones y cooperativas para esa gestión forestal que incluye "ganadería, aprovechamiento de bosques, leñas, madera, cultivos". Es "pasar del modelo reactivo al modelo proactivo". Ese modelo conlleva "una rentabilidad y productividad" para las comunidades locales.

El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, expuso el mecanismo de funcionamiento de la Administración Local desde el punto de vista administrativo, burocrático y político. Desde el área administrativa un municipio está muy limitado de recursos propios y dependiente de los recursos de otras administraciones, aunque lo fundamental para el funcionamiento burocrático y de asesoría municipal es "disponer de un secretario" que permita toda tramitación.

Jornadas sobre gestión del monte / Araceli Saavedra

Blanco señaló que en la parte política "el alcalde y los concejales aportan ideas y propuestas". En este sentido desde la corporación "el futuro de Porto pasa por dos pilares: ganadería extensiva y turismo activo. Son compatibles. El futuro de los pueblos es que vayan adelante y que no se estanquen". Todos los proyectos que lleva adelante el Ayuntamiento tienen el objetivo "de atraer turismo, que vengan y dejen recursos con pernoctaciones". Un flujo "que vaya poco a poco".

"Ecocidio"

El jurista y miembro de Stop Ecocidio Internacional, Rodrigo Lledó, analizó los cambios legislativos con la incorporación del delito comparable al "ecocidio" en la legislación española a partir de mayo de este año. El delito de ecocidio supone "un endurecimiento de penas por delitos medioambientales, hasta 10 años de cárcel si se produce la muerte de alguna persona" frente a las penas actuales y multas que no son disuasorias. Lledó desgranó este delito de "ecocidio· como acto cometido "intencionadamente que causan destrucción o daños irreversibles o duraderos, generalizados y sustanciales". Dentro de estos delitos de ecocidio se incluyen los incendios "por acción u omisión".

El representante de Cryosanabria, Daniel Boyano Sotillo, hizo una exposición de potencialidades del municipio de Porto "con turismo de aventura, de naturaleza y ecoturismo" que traigan visitantes. Entre esas actividades señaló montañismo y escalada, barranquismo, ruta ciclable e incluso escuela de escalada. Entre los proyectos puestos en marcha está la vía ferrata que en otros lugares "atrae a muchos visitantes a municipios de montaña como este".

Las rutas es otra de las posibilidades del entorno como Moncalvo-Valdesirgas- Trevinca, Moncalvo-Valdetandas-Trevinca, o Trevinca por Tablillas de 20 kilómetros y homologada. La riqueza paisajística y de bosques como Vidueiros y Acebrales son posibilidades para el turismo.

Asimismo Porto se posiciona como destino turístico para la observación del eclipse de sol de agosto como municipio acogido al reconocimiento de territorios "Libres de contaminación lumínica", respaldado por la Asociación Zamorana de Astronomía. Su presidente Fernando García Roncero hizo un recorrido por las principales figuras históricas de la Astronomía desde Galileo a Hubble. Repasó los planetas, satélites, estrellas y constelaciones visibles por los aficionados desde los telescopios astronómicos. n