Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: "Es una plaga"

"Es una plaga". Con esta contundencia, agricultores de Carbajales de Alba definen la situación generada por la abundante fauna asentada en el término municipal, que está ocasionando cuantiosos daños en sus explotaciones y en parcelas cultivadas. Responsables de la junta agropecuaria del municipio han trasladado el problema al delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, en una reunión a la que también asistió el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente, y en la que plantearon la necesidad de adoptar medidas urgentes y un plan de control de la población de ciervos, la más numerosa en la zona, y que se aplique también a la de jabalíes.

Vidal Casas, uno de los representantes del órgano agropecuario presentes en el encuentro con responsables de la Junta, reconoció que el problema se ha agravado en los últimos tres años y, en especial, desde los incendios forestales que calcinaron parte de la Sierra de la Culebra.

"Antes había algún daño, pero era asumible", pero desde los incendios, parte de la fauna que habitaba el paraje natural se desplazó a Carbajales de Alba y a otros pueblos cercanos como Muga de Alba o Manzanal del Barco, en los que "se ha quedado", al encontrar un hábitat favorable para la cría y para alimentarse "durante todo el año".

Un grupo de ciervos en una parcela del término municipal de Carbajales de Alba. / Cedida

Subrayó Casas que los animales no solo "se comen" el cereal de las parcelas sembradas, ya que también en el terreno forman "carriles" con sus pisadas, incrementando unos daños que se extienden al 30 o al 40% de la superficie y que el seguro no cubre en su totalidad.

Por otra parte, reconoció que la población de ciervos es tan abundante en la zona que se pueden avistar, en grupo, a cualquier hora del día. "Antes se solían ver durante la primavera a primera hora o a última de la tarde cuando salían a comer, porque después se escondían, pero en estos días que hemos echado abono si levantabas la vista había ciervos en manadas de 30 o 40 ejemplares", lamentó Casas.

Siniestros viales

A los daños en parcelas sembradas, hay que sumar el mayor riesgo de accidente para los conductores que circulan por las carreteras de la zona. De hecho, recientemente, un agricultor carbajalino que se dirigía a Muga de Alba "tuvo que parar su coche" para que cruzara la carretera un grupo integrado por 53 ciervos.

Ante esta situación, los representantes de la junta agropecuaria local han solicitado a la Administración regional que inste a los titulares del coto a que "realicen las acciones de caza permitidas". Otra de las peticiones trasladadas a la Junta es que incluya a Carbajales de Alba "en las zonas de aplicación de emergencia cinegética" y que sea la propia Administración la que elabore un "ambicioso plan de control de ciervos y jabalíes".

Varios ciervos sorprendidos de noche comiendo en una tierra. | CEDIDA

En este punto, Casas recordó que el plan cinegético vigente en la zona fue aprobado hace ahora diez años y las capturas de ejemplares de ciervo se limitan a seis machos y seis hembras, cifra que califica de "insuficiente" ante el progresivo incremento de población de esta especie asentada en la zona.

Si no se adoptan estas medidas con urgencia, como advierte la junta agropecuaria local, "muchas de las superficies de cultivo del término municipal serán abandonadas", lo que propiciará también el cese de la actividad por parte de agricultores y ganaderos de Carbajales de Alba y de otros colindantes. Por último, Casas advirtió de que si se dejan de sembrar parcelas en municipios como Carbajales de Alba "todo se llenará de maleza" con el consiguiente riesgo de incendio forestal, tal y como ya ha sucedido en otras comarcas como Sanabria.