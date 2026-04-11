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Agentes Mediombientales de Zamora "enseñan" a cuidar de la naturaleza desde la más tierna infancia

Actividad de concienciación con 36 alumnos de la Escuela de Educación Infantil "Nuestra Señora de la Concha"

Actividad de concienciación ambientales con niñas y niños

Actividad de concienciación ambientales con niñas y niños / Cedida

I. G.

Agentes Medioambientales de la provincia de Zamora han llevado a cabo una actividad sobre concienciación medioambiental con niñas y niños de 2 y 3 años.

Se trata de 36 alumnos de la Escuela de Educación Infantil "Nuestra Señora de la Concha" de Zamora, a quienes se les hizo una presentación de la fauna característica de Castilla y León, tanto aves como mamíferos, principalmente la fauna amenazada, como el oso pardo, el lince ibérico, el urogallo o el águila imperial.

Los Agentes Medioambientales mostraron un audiovisual de un cuento y se les entregaron fichas para pintar. Todo ello elaborado por el Centro del Fuego.

Los niños pudieron tocar con sus manos distintas cuernas de ciervo y corzo, con el fin de poderlos diferenciar. Aunque son niños que en su mayoría viven en la ciudad, los parques y jardines también rebosan de pequeñas aves y pajarillos, como palomas, urracas, mirlos, gorriones o carboneros, que pudieron observar a través de diapositivas.

A cada uno de los alumnos se le regaló una plantita de encina, para que la puedan plantar en sus casas y, una vez grande, que la puedan plantar directamente en el campo.

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Tras la intensa jornada, docentes y alumnos volverán a vivir otra jornada con los Agentes Medioambientales a través de una visita guiada a la base de lucha contra incendios de Villaralbo, donde podrán ver "in situ", el helicóptero, camiones de bomberos, cuadrillas de extinción, además del Centro de recuperación de animales salvajes CRAS.

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