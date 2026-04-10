Rescate de senderistas y auxilio en emergencias sanitarias: la Guardia Civil intensifica su labor en el medio rural de Zamora

El rescate de excursionistas en Sanabria y varios auxilios en emergencias sanitarias. Estas son algunas de las intervenciones realizadas por la Guardia Civil durante los primeros días de abril, de los que algunos coincidieron con la celebración de la Semana Santa

La primera de las intervenciones tuvo lugar el pasado 2 de abril, cuando el 112 alertó sobre una pareja que se había desorientado y que, en su intención de retornar a la ruta que estaba realizando se había perdido sin poder establecer ninguna referencia, al encontrarse en una zona boscosa. La Central Operativa de Servicios movilizó a varias patrullas, que se trasladaron al monte de Tejedelo en Requejo para localizar a la pareja y, tras conseguir su ubicación, iniciaron la ruta de rescate y acompañaron a los senderistas en el descenso hasta la zona en la que habían estacionado su vehículo, aunque los agentes de la Guardia Civil también constataron que no precisaban asistencia médica.

En la misma jornada, la Guardia Civil atendió otro aviso de una pareja que se encontraba realizando una ruta de senderismo por la zona de Peña Trevinca y que, al anochecer, se desorientó sin poder regresar al punto de partida por sus propios medios. Inicialmente, los excursionistas no disponían de cobertura móvil, aunque finalmente lograron facilitar su ubicación en las inmediaciones del refugio de Vega de Tera.

Una patrulla de servicio, tras una hora y media de travesía, logró localizar a la pareja con la que regresó hasta la localidad de Padornelo. Una vez comprobado que los excursionistas no precisaban asistencia médica, los agentes les acompañaron hasta la Laguna de los Peces, enclave en el que habían dejado estacionado su vehículo al inicio de la ruta.

Un agente conversa con dos senderistas rescatados en Sanabria. / Cedida

La tercera de las intervenciones en la montaña tuvo lugar el Viernes Santo, cuando el 112 recibió otro aviso de un grupo de excursionistas que se encontraban realizando una ruta desde el embalse de Vega de Tera hacia Ribadelago y que se habían desorientado. Por la falta de cobertura, finalmente se logró contactar con el alertante a través de mensajería y desde la Central Operativa de Servicios se indicó al grupo que bajara hacia la presa de Garandones y que las patrullas de rescate habían salido a su encuentro. Finalmente, los senderistas fueron localizados y acompañados hasta el aparcamiento de la Laguna de Peces, lugar en el que habían estacionado su vehículo.

Atención sanitaria

Al margen del rescate de excursionistas en la zona de Sanabria, en los últimos días la Guardia Civil también ha prestado auxilios sanitarios en varias localidades de la provincia. Así, el 2 de abril, la Central Operativa de Servicios alertó a una patrulla de Corrales del Vino para que se trasladara a Pino del Oro para colaborar en el auxilio de una persona de la tercera edad que se había caído y no se podía levantar. Hasta el lugar del incidente se trasladó también una ambulancia del Sacyl y los sanitarios decidieron, finalmente, trasladar a la persona auxiliada al Hospital de Zamora.

El mismo día, una patrulla de servicio se trasladó a la localidad de La Bóveda de Toro para atender un aviso por la coz propinada por un caballo a una persona y es necesaria la presencia policial para localizar un espacio en el que pueda aterrizar un helicóptero. Una vez evaluado por los servicios sanitarios, finalmente, la persona herida es trasladada en ambulancia al hospital Virgen de la Concha de la capital.

Al día siguiente, la Guardia Civil también colaboró en el auxilio de un varón de avanzada edad que presentaba síntomas compatibles con un posible ictus. Los agentes desplazados hasta Rosinos de la Requejada colaboraron con los servicios sanitarios y facilitaron el aterrizaje de un helicóptero medicalizado que evacuó al hombre al Hospital de León.

Ya el 7 de abril, efectivos del Puesto de Toro auxiliaron a un conductor que se encontraba dentro de su vehículo en la salida de la localidad de Pinilla de Toro y que, al parecer, podía haber sufrido un shock anafiláctico. Una vez realizado el cambio de conductor, la Guardia Civil acompañó al vehículo hasta el centro de salud para la exploración de la persona que fue auxiliada.

Por último, una patrulla de la Guardia Civil de Benavente auxilió este jueves a un hombre que había sufrido una caída y al que su mujer no podía levantar en San Cristóbal de Entreviñas.

La Guardia Civil insta a las personas que lo necesiten a solicitar ayuda y a poner en conocimiento de esta Institución los problemas que pudieran surgir y afectar a su seguridad, tanto dentro como fuera de su domicilio, así como consultar cualquier tipo de duda para evitar sobresaltos y situaciones de riesgo para su persona o sus bienes. Esta ayuda se materializa, entre otras herramientas habituales, con la puesta en marcha del Plan Mayor de Seguridad, implantado a nivel nacional por la Secretaria de Estado de Seguridad.