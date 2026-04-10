Palacios del Pan se rebela contra el parque eólico: "Ya hemos pagado el peaje del embalse de Ricobayo"

"Si esto es el progreso, apaga y vámonos". Lidia Pechero, alcaldesa de Palacios del Pan, pone voz al sentir en un pueblo que si hace un siglo pagó el peaje de la reconstrucción al quedar sumergido bajo las aguas del embalse de Ricobayo, ahora vuelve a estar en el punto de mira de mastodónticos proyectos de energías renovables con un parque eólico "a las mismas puertas" del casco urbano, denuncian sus detractores.

La sociedad Surco Solar, con domicilio en Madrid, plantea un proyecto de hibridación a partir de la generación de energía fotovoltaica y eólica, con una vida útil estimada en 25-30 años y una inversión global de 63 millones de euros.

Consiste en un módulo fotovoltaico de 50 MW (megavatios) de potencia y la instalación 87.841 paneles en una superficie de 105 hectáreas distribuidas sobre los términos municipales de Zamora y Muelas del Pan. Y un módulo de generación de energía eólica, constituido por siete aerogeneradores que suman una potencia total instalada de 46,2 MW, ubicados en los términos municipales de Andavías, Palacios del Pan, San Pedro de la Nave-Almendra y Zamora. Siete gigantescos molinos de viento con tres palas de una longitud cada una de 85,7 metros y 112 metros de altura, que se ubicarán en su mayor parte sobre cultivos de secano. Afectaría a más de medio centenar de parcelas.

La energía generada se evacuará a través de una red de 30 kV que transcurrirá soterrada desde los aerogeneradores hasta el centro de Seccionamiento Surco ubicado en la Planta Fotovoltaica Surco Solar.

Se prevé que en la construcción haya involucradas unas 260 personas durante 12 meses. "¿Y luego, qué? se pregunta la alcaldesa de Palacios del Pan. "Estamos a favor de las energías renovables pero no así" incide Lidia Pechero.

Proyecto de hibridación mediante aerogerneradores / Memoria del proyecto de Surco Solar

El Ayuntamiento está recibiendo "numerosas" peticiones de vecinos para presentar alegaciones al proyecto de autorización y estudio de impacto ambiental del módulo solar que afecta al municipio. Atendiendo a las solicitudes vecinales, desde el Ayuntamiento se ha facilitado un modelo de documento "con el fin de apoyar a la ciudadanía en la correcta redacción y formalización" de las alegaciones, cuyo plazo finaliza el 17 de abril. Documento destinado a expresar "de manera adecuada las opiniones o posibles objeciones al proyecto, especialmente en relación con sus posibles impactos ambientales, paisajísticos, sociales y económicos".

Es un hecho que la publicación del informe de impacto ambiental ha sacudido la tranquilidad de vecinos e hijos de Palacios del Pan, donde surgen voces contrarias a "la invasión de proyectos que no van a favorecer el desarrollo del pueblo" opina la alcaldesa. "Hay ganaderos jóvenes que han apostado por quedarse y, como ya me ha confesado alguno, esto es el final de las ovejas".

Recogida de firmas

La oposición no se ha hecho esperar y se ha promovido una recogida de firmas contra esta "nueva amenaza", otro "sacrificio monumental" después del embalse de Ricobayo. "No queremos ver nuestras comunidades reducidas al juego especulativo de unos pocos. Nos quieren quitar lo poco que tenemos" denuncian desde el movimiento vecinal que ha promovido la recogida de firmas contra un proyecto que contempla "molinos tan altos como la Sagrada Familia".

David Arroyo, vecino de Palacios del Pan, cuestiona que el pueblo "ya ha sufrido bastante; en Zamora y en Castilla y León se produce más energía de la que se consume, es todo para exportar y a base de estropear el medio rural. Palacios ya se inundó para que hubiera energía, no se justo que se le vuelva a sacrificar".

Precisa que "no es estar en contra de las energías renovables sino de cómo se están gestionando" y el parque eólico "no nos va a traer ningún beneficio; al contrario, ruido, luminosidad por la noche, se van a cargar a muchas aves. ¿Quién va a querer asentarse en un pueblo convertido en un polígono industrial?".