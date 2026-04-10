La orquesta más esperada vuelve a Zamora: Panorama actuará en las fiestas del Cristo de Morales del Vino

Las fiestas del Santísimo Cristo de Morales del Vino tendrán este año un claro protagonista. El ocio nocturno que completa los actos religiosos contará como plato fuerte con la actuación de la orquesta Panorama, reclamo y garantía de éxito para el día central de los actos, el sábado 9 de mayo.

A falta de confirmarse todos los detalles, lo que ya se conoce es el horario así como el carácter gratuito del espectáculo que se prolongará durante unas tres horas a partir de las 00:30 de la noche.

El consabido poder de atracción de Panorama –capaz de arrastrar a miles de zamoranos y aficionados de provincias limítrofes incluso de Portugal–, unido a la inestabilidad propia del mes de mayo aconseja trasladar el espectáculo al casco urbano de Morales. No obstante, su ubicación exacta aún deberá terminar de perfilarse para garantizar todas las medidas de seguridad y acceso.

Equipo de Gobierno y concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Morales. / AYUNTAMIENTO DE MORALES DEL VINO

La corporación municipal de Morales del Vino ha completado la oferta festiva con la música de la macrodiscoteca Alefran 2.0, que cerrará la noche del sábado una vez concluya el espectáculo de la orquesta gallega.

La macrodiscoteca La Zona será la encargada de abrir la noche del viernes, 8 de mayo. El broche lo pondrán el domingo (día 10) la formación vallisoletana de flamenco y rumba Sal Gorda que actuará a partir de las 20 horas, seguida del espectáculo musical KM 0.

Un programa con el que el equipo de Gobierno y al concejalía de Fiestas del consistorio moralino pretenden ensalzar aún más la devoción a la imagen del Santísimo Cristo de Morales y a su reencuentro con la Virgen del Rosario en un día de hermanamiento y convivencia que arrastra a moralinos, vecinos de localidades vecinas de Tierra del Vino y de la propia ciudad de Zamora hasta la explanada de la ermita.