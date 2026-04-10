El "oro del dragón", una rareza a nivel mundial, atractivo turístico de excepción en las minas de Aliste

La mina "Mari Carmen" de San Blas, localidad perteneciente al municipio de Viñas de Aliste, se ha convertido, por una sola vez y con todas las medidas de seguridad posibles, en un atractivo turístico gracias a una ruta de senderismo de 9 kilómetros que tuvo como punto de partida el pueblo de Nuez bajo la organización de la asociación cultural "Fuente Grande".

La preciosa senda, haciendo camino al andar, se convirtió en una auténtica clase magistral de geología y etnografía, bajo un sol radiante que resaltaba la belleza del paisaje ribereño y la transparencia de las aguas de los cauces fluviales: arroyos.

La expedición contó con dos guías de excepción alistanos, ambos vinculados a Nuez y descubridores en su día del secreto que esconde la antigua mina alistana "Mari Carmen", situada en el paraje "Cuatro Marras" (límite de cuatro pueblos) de San Blas: Anselmo Rivas Rivas, brigada del Ejército de Tierra de España con experiencia en diferentes misiones científicas en la Antártida (Base Gabriel de Castilla) y el geólogo José María Domínguez.

Sobre estas líneas, el Schistostega pennata conocido como "Oro de Dragón" en las profundidades de la mina "Mari Carmen" de San Blas / Ch. S.

A lo largo del entretenido recorrido los guías fueron explicando a niños, adolescentes, jóvenes y mayores, la historia de la explotación minera de barita de San Blas y el patrimonio etnográfico local como los ancestrales pontones para cruzar los ríos y arroyos, los corrales para guardar el ganado (pariciones), las zudas (presas) y los acuíferos (fuentes alistanas) detallando el funcionamiento de los ríos y su conexión con las aguas subterráneas.

El momento álgido de la excursión y el más esperado fue la revelación del "oro del dragón", un fenómeno que Rivas y Domínguez localizaron en su día en las profundidades de la mina: "Lejos de ser un mineral, se trata de la Schistostega pennata, un musgo extremadamente raro y protegido que posee la capacidad de reflejar la escasa luz que entra en las cuevas, creando un resplandor dorado o verde esmeralda que parece mágico".

Este hallazgo dota a las minas de barita de San Blas de un valor ecológico excepcional al ser una especie muy escasa en la Península Ibérica. Un raro musgo cuyos orígenes se remontarían según los expertos en la materia "a los primeros pasos del reino de la vida". Estamos ante la única especie de su familia y se encuentra incluida dentro de la Lista Roja de los Musgos de la Península Ibérica como "especialmente amenazada" dada la excepcionalidad y fragilidad de sus hábitats. En toda España se ha identificado en apenas 30 lugares en Asturias y en Galicia.

Javier Bermejo durante una de las demostraciones de rescate de pepitas de oro. / Ch. S.

Jornada campestre que tuvo un complemento especial con la presencia de Javier Bermejo, campeón de España de bateo de oro y miembro de "Los Viriatos" de Zamora, el cual realizó varias demostraciones de rescate de minúsculas pepitas de oro de aportación propia, dejando muy sorprendidos a los asistentes con la técnica necesaria para extraer el preciado metal de los lechos fluviales. No olvidemos que en aliste existe un pueblo con nombre aurífero: Pino del Oro, en el Bajo Aliste hacia los Arribes del Duero.

Desde la "Fuente Grande" se ha lanzado un mensaje de máxima responsabilidad: "El acceso a la mina presenta riesgos críticos de desprendimientos y colapso de galerías", por ello subrayan que "el lugar no debe de ser destino de excursionistas por cuenta propia, limitando su interés exclusivamente a visitas guiadas controladas (por expertos) y recordando la importancia de proteger especies tan sensibles como la Schistostega pennata".

La mina "Mari Carmen" de San Blas se abría por primera vez en el año 1966 por iniciativa de la empresa "Seecia" de Madrid con el objetivo de extraer barita. Con posterioridad tendría otros explotadores: en 1973 se hizo cargo de ella Esteban Luengo y en 1977 Justo Laherrán, hasta que en 1984 pasaba a ser propiedad de la sociedad "Barita de Zamora" hasta su cierre definitivo. Durante su explotación dio trabajo a varones de Viñas, San Blas, Nuez, Vega, Trabazos y Rábano.

Noticias relacionadas

El acceso a "Cuatro Marras" no es ni mucho menos fácil y en lo que respecta a la mina su galería es cuando menos muy peligrosa de visitar más allá de los primeros metros de entrada. En ningún caso se debe, se desaconseja, acceder al interior ante en riesgo real de encontrarse inundada en tiempos de lluvias y las más que probabilidad de producirse derrumbes parciales.