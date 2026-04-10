El Consejo de Salud de Sanabria reitera la solicitud de médicos y un fisioterapeuta

El Consejo de Salud de la Zona Básica de Sanabria acordó en su última reunión "seguir solicitando a la Gerencia la contratación de Médicos especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria para la Zona Básica de Salud de Sanabria".

Los miembros del Consejo instan a la Junta de Castilla y León para que se aplique lo antes posible de la LEY 3/2025, de 22 de diciembre, de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, recogido en el BOCYL de 31-12-2025.

La Consejería de Sanidad ya tiene un primer cronograma de trabajo para poner en marcha la recién aprobada Ley de Medidas Extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, con la primera definición de estos puestos prevista para el primer trimestre de 2026, y poder optimizar cuanto antes los recursos humanos disponibles y ofrecer una asistencia sanitaria de calidad en toda la Comunidad . Sanabria soporta una gran presión asistencial los meses de verano por ser una zona de gran afluencia turística, superando los 705.000 visitantes anuales.

Solicitan además que los futuros Médicos no MIR que se contraten vengan con una mínima formación sobre el programa informático (Medora), firma electrónica, protocolos de derivación , solicitud de interconsultas, etc. así como la necesidad de coche para trabajar en esta zona de Salud.

Contratos

Otra de las medidas reclamadas por el Consejo son "mejoras en los contratos de Enfermería de área para garantizar una mayor estabilidad laboral y calidad asistencial. También que se haga efectiva la re adjudicación de la plaza de Enfermería de Trefacio".

Piden mejoras en la conexión de la red Sacyl ya que cada vez funciona peor y ampliarla a todos los consultorios. Respaldan desde el Consejo que "se contrate definitivamente a la segunda fisioterapeuta ya que existe trabajo suficiente para las dos y el espacio también es idóneo para poder trabajar a la vez". Además se continúa pidiendo la dotación adecuada de equipamiento para este servicio. El Consejo muestra su malestar por no haber tenido respuesta por parte del Consejero de Sanidad de Castilla y León al escrito remitido por este Consejo reivindicando la contratación de Médicos especialistas para nuestra zona.

Tampoco han tenido respuesta por parte del Subdelegado del Gobierno al escrito remitido por el Consejo de Salud referente a la mala cobertura telefónica de la zona. El Consejo de Salud de Sanabria pide que se tomen las medidas oportunas para mejorar las conexiones telefónicas de esta zona ya que la conectividad debería ser un servicio de primera necesidad. Sin una buena conexión es difícil; una correcta atención sanitaria, teletrabajar desde esta zona, mantener videoconferencias sin cortes, pedir citas para la consulta Médica y de Enfermería, realizar las tareas de los colegios y del instituto.

Señalan la situación que "en nuestros mayores crece la preocupación a quedarse solos por si se caen o necesitan avisar a los servicios sanitarios y no hay cobertura telefónica. Esta falta de conectividad en una zona rural como es Sanabria aumenta la brecha digital y vulnera los principios de igualdad de oportunidades que se mencionan en la Constitución Española y en la Agenda Digital Europea".

El Consejo de Salud pide un aumento de sacerdotes en esta zona ya que la frecuencia de misas cada vez es menor. Esto influye negativamente en la salud de la comunidad ya que se ven afectadas sus relaciones sociales.

El Consejo de Salud se hace eco del nuevo reajuste de frecuencias ,a partir del 20 de mayo de 2026, Renfe recuperará una frecuencia de AVE matinal en la estación de Sanabria AV (Otero de Sanabria), permitiendo nuevamente el viaje a primera hora hacia Madrid (parada sobre las 08:04h). Esta mejora se produce en un contexto de reajustes, coincidiendo con la supresión de la frecuencia de las 14:00h hacia Zamora capital.

Frecuencias

El máximo órgano de representación sanitaria de la comunidad "sigue reivindicando que se vuelvan a restablecer las frecuencias anteriores .Recuperamos una pero nos quitan otra". Manifiesta también la problemática que tienen los pacientes para obtener un servicio nocturno de taxis cuando acuden a las urgencias. Así como la necesidad de ampliar el transporte a la demanda también por las tardes para que la gente de los pueblos de la zona puedan acudir a Puebla o al Puente de Sanabria a realizar actividades de ocio.

El Consejo se compromete a seguir desarrollando programas y actividades de Salud Comunitaria en la Zona Básica de Sanabria, tales como uso adecuado de inhaladores, paseos saludables, talleres para mejorar la calidad del sueño, educación grupal para pacientes que toman sintrom, educación afectivo- sexual y RCP en el instituto, ni ogros ni princesas, etc. así como todos los que sean de interés general para la Comunidad.