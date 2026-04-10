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COAG cifra en un 95% la subida del precio del gasóleo agrícola en el último año

La organización agraria insta al Gobierno a que establezca un "tope" para el precio de los carburantes ante una campaña que, si no se adoptan medidas, "será la más cara de la historia en España"

Un tractor con aperos agrícolas circula por un camino en la provincia de Zamora. | J. L. F.

Un tractor con aperos agrícolas circula por un camino en la provincia de Zamora. | J. L. F.

M. J. Cachazo

La organización agraria COAG ha instado al Gobierno a que establezca un "tope" para el precio del gasóleo agrícola, que se ha incrementado un 95,6% este año por, entre otras causas, los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este sentido, destacó que el precio del gasóleo agrícola fijado el pasado jueves ascendió a 1,542 euros por litro, un 95,6% más caro que el registrado el mismo día del pasado año. Asimismo, calcula que desde el comienzo de la guerra de Irán, el precio del gasóleo B se ha disparado un 60%.

De esta manera, los 20 céntimos de subvención al gasóleo aprobada por el Gobierno para "atemperar" el impacto del conflicto bélico, "quedaron rápidamente disueltos por el inexorable incremento del precio de los carburantes".

La subida del precio del gasóleo coincide con la campaña más importante del año para los profesionales del sector que, como ya advierte COAG, "será la más cara de la historia de la agricultura española".

El coordinador de la organización agraria, Lorenzo Rivera, aseguró que "por cada 10 céntimos que suben las operadoras el precio del gasóleo a los agricultores y a los ganaderos de Castilla y León, la factura del combustible se incrementa en 7 millones de euros".

Además, como remarcó Rivera, "las tímidas treguas pactadas entre los contendientes en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, apuntan a caídas del precio de los carburantes, que tampoco se trasladarán inmediatamente al poste por el denominado efecto cohete-pluma, también teñido de especulación".

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Por los motivos expuestos, COAG considera que "la única manera de garantizar el control de la especulación es topar el precio de los carburantes agrícolas", medida que ya se aplica en algunos países de Europa. Por último, abogó por llegar a acuerdos con las operadoras sobre los precios máximos, medida que ya se está aplicando en Francia con unos resultados óptimos.

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