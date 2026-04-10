El chalet para entrar a vivir en Villalpando con 140 metros cuadrados, patio y bodega

Si estás buscando un chalet fuera de Zamora capital en algún pueblo de la provincia que tenga vida, quizá esta oferta inmobiliaria de Tucasa.com te pueda interesar. Se trata de una vivienda en Villalpando completamente amueblada y en perfecto estado, lista para entrar a vivir, ideal tanto como residencia habitual como para segunda vivienda.

El inmueble cuenta con 149 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con una orientación sur que garantiza una excelente entrada de luz natural durante todo el día. Uno de sus principales atractivos es su patio central, que aporta luminosidad y personalidad a la vivienda, además de una práctica bodega.

La bodega de la vivienda. / Tucasa.com

Cocina equipada y cuarto de lavado

En la planta baja, la casa dispone de una amplia y luminosa cocina totalmente equipada, un salón confortable y un cuarto de lavado. La primera planta alberga un dormitorio, un baño completo y una zona de estudio, perfecta para teletrabajar o como espacio polivalente. Por su parte, la planta bajo cubierta ofrece un segundo dormitorio de gran tamaño.

Vivienda de Villalpando / Tucasa.com

La vivienda presenta acabados de calidad, con carpintería exterior de PVC con climalit, carpintería interior de madera, suelos cerámicos y sistema de calefacción por suelo radiante, lo que garantiza confort durante todo el año.

Ubicada en una zona céntrica y bien comunicada, cuenta con todos los servicios cercanos: colegios, supermercados, parques y zonas infantiles, lo que la convierte en una opción muy completa para familias o quienes buscan tranquilidad sin renunciar a comodidades.

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