La Bóveda de Toro homenajeará este domingo a Félix Hernández Lorenzo

Familiares, amigos y vecinos rendirán un sentido y especial homenaje a Félix Hernández Lorenzo en La Bóveda de Toro, en el día en que habría celebrado los 46 años de vida este domingo, 12 de abril.

La repentina despedida de este amante y aficionado al motocross el 29 de diciembre de 2025 impulsó a su círculo más próximo a organizar una jornada conmemorativa "con varias ideas en mente" que, finalmente, han cristalizado gracias a la colaboración de cerca de 160 personas. Para Carlos, uno de sus amigos más cercanos, Félix "era muy conocido por su buena voluntad y manera de ser" lo que, unido a su gran pasión por el mundo del motor, ha quedado reflejado en el mural ejecutado por el artista zamorano David "Maker" en colaboración con Óscar Martín.

El diseño final, plasmado sobre el frontal de la nave en la que Félix iba a desarrollar su truncado proyecto de vida, será desvelado durante la jornada que arrancará al mediodía del domingo. La gasolinera de Bóveda será el punto de partida para la quedada motera que se desplazará hasta el mural para proceder a su inauguración, previo al descubrimiento de la placa conmemorativa en el circuito de supercross que regentó el propio Félix.

Posteriormente, se ha programado una ofrenda floral en el cementerio como homenaje final previo a una comida de hermanamiento en el restaurante "Los Rosales" que reunirá a todos aquellos que han compartido el dolor por una pérdida tan inesperada. Los actos estarán abiertos a la participación de todos aquellos que deseen sumarse al dolor de su familia y amigos en un día en el que "nos vamos a emocionar todos".