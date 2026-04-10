Avistan una manada de ciervos en Carbajales de Alba

Un grupo de ciervos fue avistado en la localidad de Carbajales de Alba mientras cruzaban a gran velocidad una amplia explanada, en una escena que sorprendió a varios conductores que circulaban por la zona. El encuentro ocurrió de forma inesperada cuando un vehículo se topó con los animales en pleno movimiento, obligando a sus ocupantes a detener la marcha para poder registrar el momento.

Según el relato de los testigos, cruzaron el espacio abierto sin detenerse, manteniendo un ritmo constante. La reacción inmediata fue la de frenar el coche de forma prudente, situándose en un lateral para no interferir en el paso de los animales ni alterar su comportamiento.

Un avistamiento inesperado en plena circulación

La escena, grabada en vídeo por los ocupantes del vehículo, muestra cómo un numeroso grupo de ciervos atraviesan la explanada , sin que se registraran incidentes ni daños. Este tipo de encuentros, aunque poco frecuentes, puede darse en zonas rurales próximas a espacios naturales, especialmente cuando los animales buscan nuevas áreas de tránsito o alimento. El vídeo comenzó a circular entre vecinos poco después, generando sorpresa por la imagen captada.

En este caso, es importante la prudencia de los conductores, evitar cualquier situación de riesgo es fundamental. Mantener la distancia y no intentar aproximarse fue clave para que los animales continuaran su recorrido sin alteraciones. Las imágenes han llamado la atención por la naturalidad del comportamiento del grupo y por lo inesperado del avistamiento en un entorno de paso habitual para vehículos, donde este tipo de escenas no suele producirse.

Esta clase de desplazamientos pueden deberse a cambios en el entorno, presión humana o simple movimiento estacional. Aunque no es habitual ver grupos de ciervos en zonas transitadas, no se considera un fenómeno extraño en áreas próximas a su hábitat natural.