Villalazán reconvierte sus antiguas escuelas en un salón cultural y un servicio de podología pionero en Zamora

Las antiguas escuelas de Villalazán se reconvierten para ofrecer servicios pioneros en la provincia de Zamora. Las actuaciones de renovación, eficiencia energética y accesibilidad ejecutadas han permitido reconvertir el antiguo edificio municipal en un salón cultural con posibilidad de reconvertirlo en aulario, un "pionero" servicio de podólogo y aseos adaptados. Las obras han supuesto una inversión de 20.000 euros financiados por la Diputación de Zamora y el consistorio municipal.

Se trata de un edificio que estaba "completamente deteriorado, sin posibilidad de uso" y que con esta actuación permite prestar un servicio adaptado a la nueva realidad de la localidad. El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado ha destacado el potencial multidisciplinar del nuevo espacio que permite acoger las clases teóricas del Programa Público Mixto de Formación y Empleo destinado a mejoras en espacios verdes de la localidad.

Dividido en tres espacios, el edificio acoge también la consulta mensual de un servicio de podólogo referente para las poblaciones anejas que permiten disfrutar de este especialista "sin necesidad de desplazarse hasta Zamora".

Las actuaciones se han centrado en renovar la envolvente térmica del edificio mejorando su sostenibilidad sustitución de ventanas y suelo, renovación del sistema de iluminación, así como en materia de accesibilidad.

Visita al salón cultural y a la sala del servicio de podología en el municipio de Villalazán. / E. V.

Unas obras que, para el alcalde de Villalazán y diputado por Tierra del Vino, Juan del Canto, supone "la diferencia de no poder rehabilitar un edificio a poder hacerlo". Del Canto ha destacado el carácter multidisciplinar de este tipo de edificios públicos que abren la puerta a nuevas oportunidades para dinamizar culturalmente los pueblos más pequeños. Acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, del Canto ha destacado la importancia de estas "pequeñas ayudas" en cuanto a la cuantía económica, pero "que marcan tanto la diferencia".

En el mismo sentido, Faúndez ha destacado que se trata de actuaciones "pequeñas, pero que multiplicadas por toda la provincia son cantidades importantes que revierten en la mejora de estos edificios".

Una actuación que se suma a las obras ejecutadas en la cubierta del edificio de las antiguas escuelas de Entrala, en compañía del alcalde Francisco Santamaría. En este caso, la actuación ha permitido la sustitución de la antigua cubierta de fibrocemento con una inversión de 22.000 euros.

Plazo hasta el 18 de abril

En este sentido, la Diputación de Zamora mantiene abierta la convocatoria de acceso a tres líneas de ayudas para la mejora de instalaciones deportivas, de instalaciones culturales y de parques hasta el 18 de abril. El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de estas ayudas impulsadas desde hace años y que mantienen una exceñente respuesta por parte de los municipios.

Las ayudas para la reforma de edificios culturales cuentan con una partida total de 500.000 euros, 800.000 en el caso de instalaciones deportivas y 400.000 para parques infantiles y biosaludables en la provgincia de Zamora. Como novedad, la Diputación aumenta la partida subvencionable al 90%, asumiendo el 10% restando los consistorios municipales beneficiarios.

El rango máximo admitido por localidad es de 25.000 euros para instalaciones deportivas, 20.000 para edificios culturales y hasta 10-000 euros en el caso de los parques.