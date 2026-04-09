Un municipio de Zamora ofrece la gestión de las piscinas municipales a coste cero

El Ayuntamiento de Alcañices (Vivinera, Alcorcillo y Santa Ana) licitará a coste cero la explotación de las piscinas municipales situadas en el periférico barrio del Alto la Atalaya, unas de las instalaciones más concurridas cada verano tanto por hispanos como por lusos en La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro).

Así lo acordó la Corporación Municipal a propuesta del alcalde popular David Carrión Galhardo, por unanimidad de todos los ediles asistentes al último pleno ordinario: Jesús María Lorenzo Más, Manuel Fagúndez Gago, José Miguel Caballero Blanco y Marina Álvarez Gago, del PP, y Sergio Martín Martín y Sebastián Martínez Gago, del PSOE.

El objetivo del consistorio alistano es poder prestar un servicio público acorde con los tiempos y las necesidades como en años anteriores. La idea es la apertura para primeros del mes de julio, como todos los años, coincidiendo con la celebración de la romería popular en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Salud (patrona de Aliste) que tiene lugar cada día 2 de julio. La temporada de mayor afluencia suele ir del 1 al 20 de agosto.

La gestión y explotación de la piscina de adultos y chapoteo (niños), con opción de bar, saldrá Duro con un presupuesto base de licitación mínimo de cero euros, cantidad que se podrá ofertar o en su caso mejorar al alza.

Piscinas de Alcañices / Ch. S.

Si el coste cero es ya de por sí un gran atractivo, más aún lo es teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Alcañices colabora asumiendo por su cuenta el coste del socorrista, obligatorio por la legislación vigente y que en muchos casos es lo que frena a los interesados en este tipo de concursos públicos municipales. Quien resultase adjudicatario, eso sí, algo lógico, habrá de hacerse cargo del gasto de la luz que se cifra en 800 euros.

Alcañices fue uno de los primeros pueblos alistanos en contar con una piscina municipal que se situó justo entre el Colegio Comarcal de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Salud y el Centro de Salud de Aliste. Las dimensiones del vaso de adultos son de 24,70 metros de largo por 12,10 de ancho y unas profundidades de lámina de agua variables que oscilan entre los 140 y los 160 centímetros, obteniendo un volumen de llenado aproximado de 448,30 metros cúbicos.

A lo largo de la primavera de 2025 el Ayuntamiento de Alcañices afrontó una muy importante actuación de acondicionamiento y mejora, necesaria tras muchos años de funcionamiento, con una inversión económica de 74.999 euros con la cofinanciación de la Diputación Provincial de Zamora. Ahora las piscinas alcañizanas están en perfectas condiciones.

Área de La Chanera / Ch. S.

Cuando se construyó la piscina de adultos la normativa era diferente y no se pensó en los niños. En 2023 se cumplía con la obligatoriedad de habilitar la piscina de chapoteo infantil para niños que se situó en las cercanías del vaso para los mayores. Las piscinas cuentan entre sus atractivos con la ubicación en su entorno más cercano de la pista de pádel que suele ser muy utilizada también por quienes acuden a disfrutar del baño veraniego.

Por su parte el bar del área recreativa del Monte de Sahú en la periferia urbana, en la margen derecha de la carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 82 de la Red Esmeralda) saldrá a concurso en las mismas condiciones que el pasado año 2025.

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba cuenta actualmente con un total de piscinas públicas, la mayoría de ellas situadas en la subcomarca alistana: Alcañices, San Vitero, Rabanales, Villalcampo, Muelas del Pan y Figueruela de Arriba. Además, está la que se sitúa dentro del antiguo Campamento Juvenil San Ignacio de Loyola de San Pedro de las Herrerías en plena Sierra de la Culebra. En las tierras tabaresas hay dos alternativas la de Moreruela y la de Tábara, En la única subcomarca donde no hay piscina pública municipal es el la Tierra de Alba.

Las piscinas municipales se han convertido en un atractivo y un servicio vital durante la época estival, más concretamente durante los meses de julio y agosto en que regresan miles de emigrantes a sus pueblos de origen. El problema está a la hora de contratar su gestión pues los ingresos superan a los gastos. Por este motivo la alternativa que están tomando muchos ayuntamientos es asumir los gastos de mantenimiento y socorrista (obligatorio) y que pueda haber persona interesadas en la gestión de las piscinas y sus bares.

A nivel de playas fluviales oficialmente reconocidas como tal solamente hay una las de Las Revueltas de Ricobayo de Alba en el río del Esla (Salto de Ricobayo). A parte están las áreas recreativas de ocio de La Chanera de Nuez de Aliste (municipio de Trabazos) y Molino do Colado de Quintanilha (concelho de Braganza) separadas y a la vez unidas por las aguas internacionales del río Manzanas cita obligada para cientos de españoles y portugueses.