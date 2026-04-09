«Hermisende en Verde», la apuesta de seis trabajadores de la Alta Sanabria por la formación en jardinería

Además de formación, los participantes realizarán un vivero, la limpieza y mantenimiento del entorno de parques en todos los anejos del municipio además del acondicionamiento de un jardín en el anejo de Castromil.

«Hermisende en Verde» ha sido promovido por el Ayuntamiento, con la aprobación del Servicio de empleo ECYL de Castilla y León y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permite formación teórica y prácticas remuneradas para la obtención del certificado de profesionalidad.

El alcalde del municipio, Jesús González Nieto, subrayaba su agradecimiento a la Junta de Castilla y León por este programa de empleo, y su satisfacción «por haber conseguido que hay 7 personas contratadas en el municipio durante estos seis meses que permitirán mejorar la estética de los pueblos». La oferta de estas plazas de formación y empleo «ha servido como punto de partida para dos familias que se han afincado recientemente en el pueblo. Para estas familias es una forma de empezar con estabilidad durante esos seis meses».

Los alumnos del Programa Público Mixto de Empleo y Formación de Hermisende / Araceli Saavedra

La lluvia de estos días concentra la labor en el pequeño vivero y en aula situada en el centro cultural de la Casa del Curato. La herramienta, desbrozadora y sopladora, sobre la mesa del aula es objeto de estudio para profundizar en el conocimiento de la herramienta.

En este participan seis personas del municipio y otros pueblos cercanos además de una monitora, en este caso Rosa F.Lorenzana quien imparte tanto la parte teórica como práctica. Alumnos y profesora centran su labor, estos días, en la construcción de un pequeño vivero donde se concentrarán parte de la formación.

Programa Público Mixto de Empleo y Formación de Hermisende / Araceli Saavedra

Los alumnos desarrollan labores como la preparación de alveolos, sustratos, semilleros y fundamentalmente el engorde de planta para jardines, además de aprender la preparación de compostaje y preparación de los terrenos con abonos naturales de la zona para la obtención de humus de lombriz a partir de estiércol de caballo, en este caso.

La formación permitirá a los alumnos obtener la preparación y práctica para realizar todo tipo de labores en invernaderos, que incluyen aspectos como el etiquetado o clasificación, el compostaje con residuos de poda. Hacer compostaje en «lasaña» es una técnica que consiste en superponer capas alternativamente de carbono y nitrógeno.

Programa Público Mixto de Empleo y Formación de Hermisende / Araceli Saavedra

La formadora Rosa Lorenzana señala que el vivero está una fase incipiente pero donde se aprende también a reciclar materiales, como los palés de madera para realizar mesas de trabajo o cajones de compostaje, donde se van depositando los restos de podas realizados estos primeros días.