Las concentraciones parcelarias en estos dos pueblos de Zamora, declaradas de utilidad pública y urgente ejecución

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria de Cabañas de Aliste y la promovida por iniciativa privada en Villalcampo.

La concentración parcelaria prevista en Cabañas de Aliste, anejo perteneciente a Riofrío de Aliste, afecta a una superficie de 1.178 hectáreas distribuidas en 5.053 parcelas pertenecientes a 353 propietarios, con una superficie media actual de 0,23 hectáreas.

En la zona, según informa la Junta, predominan las superficies destinadas a aprovechamiento ganadero junto con tierras de cultivo de secano, en las que destacan la cebada, el trigo y el centeno, además de la avena en menor medida. Asimismo, la actividad ganadera se mantiene en la zona, con explotaciones de ovino, porcino y bovino.

El proceso de concentración parcelaria contempla también la creación y adecuación de una red de caminos rurales de 38 kilómetros, que facilitará el acceso a las nuevas fincas resultantes y mejorará las condiciones de trabajo de los agricultores y ganaderos.

Iniciativa privada

La segunda concentración parcelaria declarada de utilidad pública y urgente ejecución es la prevista en Villalcampo e impulsada mediante iniciativa privada. En este caso, la superficie que será redistribuida abarca 4.645 hectáreas que se expanden en 8.331 parcelas pertenecientes a 670 propietarios, con una superficie media de 0,56 hectáreas. Tras el proceso de concentración, el número de parcelas se reducirá a 2.144, con una superficie media de 2,17 hectáreas, lo que permitirá optimizar la dimensión de las explotaciones, reducir costes y facilitar su gestión.

Desde el punto de vista productivo, predominan las superficies destinadas a aprovechamiento ganadero junto con tierras arables de secano, en las que destacan cultivos como el trigo, la cebada, la avena y el centeno. En cuanto a la actividad ganadera, destaca el censo de ovino, con presencia también de explotaciones de vacuno, porcino, apícola y cabaña asnal.

El proceso de concentración parcelaria de iniciativa privada en Villalcampo supondrá ejecutar una red de caminos rurales de casi 108 kilómetros, de los que un 17% corresponde a caminos de nueva traza, lo que mejorará la accesibilidad a las fincas y las condiciones de trabajo en el campo.

Con ambas actuaciones, la Junta pretende impulsar la modernización del sector agrario mediante una ordenación más eficiente del territorio, incrementan la competitividad de las explotaciones y contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural, así como a la fijación de población y al relevo generacional.