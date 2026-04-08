Triufé diseña un plan de autoprotección con voluntarios para preparar evacuaciones en caso de incendios

Vecinos y propietarios de Triufé han consensuado la elaboración de un Plan de Autoprotección de Incendios y Emergencias. El plan ha sido "participativo" mediante reuniones "presenciales y online", como señaló María Turiño, ingeniero forestal y vecina del pueblo.

Estas reuniones, tres en total, se han desarrollado puntualmente desde el verano de 2025 a raíz de los incendios declarados en la comarca. Entre sus objetivos: informar debidamente, hacer pedagogía y facilitar la labor de los profesionales de los operativos de extinción y Guardería Medioambiental. Desde Triufé remarcan la labor pedagógica que realizaron los Agentes Medioambientales en los incendios de 2026.

Más de medio centenar de vecinos, propietarios de fincas e inmuebles y descendientes del pueblo pero residentes en otros puntos, participaron en la última reunión convocada en Semana Santa, cuando hay mayor afluencia. Concienciar y "volver al ámbito y el trabajo común" son objetivos de estas reuniones decisorias.

Tras exponer y analizar las situaciones de riesgo y diseñar un plan desde el punto de vista de las necesidades del propio pueblo, se han abordado aspectos más concretos. Entre estas medidas concretas está el designar voluntarios encargados de las personas vulnerables que puedan informar y preparar cosas básicas como medicación y enseres ante una necesidad de evacuación. El punto de reunión será el edificio de las escuelas que tiene vías de salida y escape en varios sentidos.

Estarán señalizados y localizados todos los medios de extinción disponibles en el pueblo, como los puntos donde están situados los hidratantes, mangueras, bocas de riego, etc.; el estado de los caminos que sean transitables y accesibles para bomberos forestales y vehículos de extinción, y la disponibilidad de voluntarios que puedan apoyar en determinadas tareas. Estos planes estarán visibles para todos los vecinos.

En este plan se han identificado las zonas de seguridad para su tratamiento selvícola para reducir la carga forestal de matorral cercana al casco urbano, limpieza que también es necesaria en propiedades dentro del núcleo habitado. La ganadería resulta de gran ayuda para el mantenimiento de estas zonas evitando la regeneración del matorral. Este plan y el voluntariado están disponibles para otros pueblos y para ayudar ante una emergencia.