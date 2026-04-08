Once restaurantes de Sayago ofrecen menús tradicionales en las III Jornadas Gastronómicas “Sabores de Antaño”
Se celebrarán del 17 de abril al 5 de mayo para poner en valor la cocina tradicional de la zona a través de menús completos por un precio de 30 euros
I. G.
"Sabores de Antaño". La cocina tradicional de Sayago de la mano de once restaurantes es la oferta de las III Jornadas Gastronómicas que se celebrarán del 17 de abril al 5 de mayo. Una cita culinaria que cumple la tercera edición con el objetivo de recuperar y poner en valor la cocina tradicional de la zona a través de menús completos por un precio de 30 euros.
Organizada por Empresarios de Sayago y con la colaboración de distintas entidades, la iniciativa incluye además el sorteo de dos menús y un lote de productos de la comarca, incentivando así la participación del público y la promoción de los productos locales.
Restaurantes de Fermoselle -Restaurante España, Restaurante Medieval y Doña Urraca- ofrecerán propuestas basadas en recetas tradicionales como garbanzos guisados, bacalao en distintas elaboraciones o carnes sayaguesas, acompañadas de postres caseros. En Bermillo de Sayago, Casa Coletto se suma con platos como carrillera al vino tinto de Arribes o lomo de bacalao con verduras.
También participan La Becera, en Peñausende; La Tortuga, en Torregamones; Bar Tropical, en Fariza de Sayago; Tres Chimeneas, en Formariz de Sayago; Restaurante Almeida y El Unicornio, ambos en Almeida de Sayago; y Restaurante Arribes, en Moralina de Sayago. Todos ellos presentan menús compuestos por varios platos que incluyen entrantes, primeros, segundos y postres, con una clara apuesta por productos de proximidad y recetas tradicionales como patatas guisadas, embutidos, legumbres o carnes de la comarca.
Los menús estarán acompañados por vino con denominación de origen Arribes, además de agua y pan, reforzando el carácter local de la propuesta gastronómica.
Estas jornadas buscan dinamizar la actividad hostelera y turística de Sayago, al tiempo que se preserva y difunde el patrimonio culinario de la comarca, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad para redescubrir los sabores de antaño.
El presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, Francisco Rodríguez, invita a disfrutar de "una experiencia gastronómica única" a la vez que se disfruta de los valores de una comarca con "nuestros alojamientos rurales, nuestros paisajes y sus pueblos, la arquitectura tradicoinal y las rutas naturales que hacen de Sayago un destino único".
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