"Molinos altos como la Sagrada Familia": La denuncia contra un gran parque eólico en un pueblo de Zamora

"Nos quieren poner unos molinos tan altos como la Sagrada Familia (de Barcelona), con una envergadura de 112 metros y contando la torre más alta con 172 metros". Es la nueva denuncia contra un gran parque eólico en Palacios del Pan. "El pueblo que se sacrificó para la construcción del embalse de Ricobayo y cuyas tierras más fértiles quedaron sepultadas bajo el agua, ahora se enfrenta a la amenaza de otro sacrificio monumental. Se nos pide que renunciemos a nuestro paisaje y a nuestro viento en el resto del término municipal para la instalación de 5 aerogeneradores que beneficiarán a una empresa privada bajo el macroproyecto Surco Solar" precisa la petición popular lanzada en la plataforma Change.org donde se han empezado a recoger firmas.

Lamentan que estas tierras "vuelvan a ser el blanco de intereses que no tienen en cuenta el costo para los que aquí vivimos. Campos de cultivo, biodiversidad, calidad de vida, y el silencioso atractivo turístico de nuestra dehesa podrían desaparecer, reducidos a simples ganancias a corto plazo para grandes corporaciones".

Apunta la iniciativa lanzada en la plataforma que "los habitantes de Palacios del Pan, Andavias, y Valdeperdices seguirán pagando altos costos por el transporte de electricidad, mientras que otros mercados lejanos son los que realmente necesitan expandir y consumir más energía. Este ciclo constante de sacrificio en nombre de un desarrollo que no nos beneficia directamente es insostenible".

A través de la recogida de firmas se hace una "llamada urgente" a detener el proyecto Surco Solar.