Luz verde a dos nuevas plantas de biogás ubicadas en Coreses y San Cebrián de Castro

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental del proyecto para la construcción de una planta de biogás en Coreses y en el término de San Cebrián de Castro. La autorización en el caso del municipio del alfoz zamorano se suma a otros dos proyectos que ya han recibido el dictamen favorable, el último el pasado 24 de marzo.

En su conjunto, ambos proyectos supondrán la valorización de un total de 291.565 toneladas anuales de residuos orgánicos capaces de producir 24.384.534 Nm3/ año de biogás como producto intermedio y 13.079.427 Nm3/año de biometano.

El proyecto de mayores dimensiones atendiendo a su capacidad es el autorizado en el término municipal de San Cebrián de Castro por Biorig Energy San Cebrián-Zamora, S.L., sociedad vinculada a Biorig Energy con más de 60 instalaciones de esta naturaleza repartidas por España, Italia y Polonia. En la provincia de Zamora, la promotora también mantiene un proyecto ubicado en El Cubo de la Tierra del Vino que ya cuenta desde diciembre de 2025 con la declaración de impacto ambiental.

La planta se ubicará en las parcelas 59 a 61 del polígono 1 a una distancia de 2,4 kilómetros del casco urbano de San Cebrián de Castro y a 3,19 de Pajares de la Lampreana. Aunque su ubicación es próxima con la Zona de Espacial Protección para las Aves (ZEPA) "Lagunas de Villafáfila", así como con la Reserva Natural "Lagunas de Villafáfila"y la vía pecuaria "Vereda de Villafáfila", el informe considera que las actuaciones "no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas ambientales" recogidas en el informe.

Se valorizará un máximo de 198.000 toneladas al año de materias primas agrícolas y ganaderas; exclusivamente purines, estiércoles (ambos suponen aproximadamente el 75% de la dieta de la instalación) y paja (25%). El suministro de la planta se obtendrá de explotaciones ya existentes del sector primario y cercanas a la instalación, en un radio medio de unos 25 kilómetros, según informan fuentes conocedoras del proyecto que inciden en el compromiso de no emplear en ningún caso otros residuos para la digestión anaerobia como lodos de depuradora, animales de matadero o desechos biodegradables domésticos y comerciales (FORSU).

En total se producirán entre 90 y 100 gigavatios-hora anuales de biometano, equivalentes al consumo de 16.000 hogares. La producción de la planta también generará unas 15.000 toneladas/año de CO2 biogénico junto a 200.000 toneladas/año de fertilizante orgánico certificado CFP 3.

El sistema logístico de la planta estará compuesto por entre 7 y 9 camiones que funcionarán en horarios laborables de lunes a viernes en un radio medio de unos 25 kilómetros. El acceso a la planta se realizará principalmente desde la A-66, evitando siempre que sea posible el tránsito por núcleos urbanos.

Las fuentes consultadas por este peródico estiman que esta planta podría comenzar a inyectar biometano a la red gasista a lo largo del 2027.

La tercera planta de Coreses

Coreses, concretamente en el denominado paraje El Tomillar, situado a 2,1 kilómetros de Coreses. Su ubicación, en cambio, estará más próxima al núcleo de población La Estación, situada a tan solo 950 metros, así como al polígono industrial Los Pinares

Promovida por Axpo Biometano ES1, S.L., la planta se ubicará en una parcela con 31.862 metros cuadrados de los cuales 13.880 se destinarán a la edificación de la infraestructura.

La planta se diseña con una capacidad de tratamiento de 93.565 toneladas anuales de residuos orgánicos procedentes del sector agroganadero, agroalimentario, industrial y doméstico/comercial. En concreto, se valorizarán 36.000 toneladas de estiércol de ovino y vacuno, 5.000 de purín y 2.388 procedentes de restos de frutas que se mezclarán con otros sustratos de entrada como son lodos (50.177 toneladas anuales) que representan el 53% del total.

Próximos pasos

Una vez dictada la declaración de impacto ambiental (DIA), los proyectos continuarán su tramitación administrativa hacia la obtención de la autorización ambiental integrada (AAI), resolución que aúna todas las condiciones ambientales y exigencias de los diferentes organismos competentes en residuos, aguas, energía o urbanismo.

Una vez obtenida dicha autorización, el siguiente paso por parte de las promotoras es el de solicitar la correspondiente licencia municipal de obras como paso previo al inicio de la fase de construcción.