El fuego revela restos de la aeronave siniestrada en 2022 en Porto

Un pequeño grupo de voluntarios accedió al entorno de Moncalvo, en el término de Porto, para reconstruir el monolito dedicado al piloto Santiago Durán, fallecido en 2022 en la sierra portexa. El recuerdo en granito fue instalado en la zona del accidente en agosto de 2024 pero la plancha de piedra horizontal, de unos 350 kilos de peso, se desprendió de la base. Costó a los cuatro voluntarios, entre ellos el alcalde Francisco Blanco Corrales, levantar el bloque pero finalmente fue fijado a su lugar original.

El entorno está totalmente irreconocible por la acción del fuego que ha asolado todo el monte bajo, dejando solo crecer corros verdes en pequeñas áreas de humedad, de manantiales o regatos. Esa erosión ha permitido localizar además restos de la aeronave que quedaron esparcidos y ocultos en la vegetación y que no se retiraron en 2024.

El alcalde reconoció estar "impresionado" con el hallazgo del reloj calcinado del piloto, posiblemente por el incendio de 2025. El entorno del monolito como se había limpiado precisamente para su construcción no se vio dañado por el fuego. Los restos hallados son tan significativos como dos palas de hélice, dos llantas de las ruedas, varios tubos de hierro, chapas, que no fueron detectados por el espesor de la vegetación, ahora desaparecida y convertida en un manto de ceniza y tierra quemada.