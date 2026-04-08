Un autobús se sale de la vía en la A-52 en Mombuey
En el Km. 55 sentido Galicia
F. E.
El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León recibía el aviso a las 5.54 horas de la salida de la vía de un autobús en la A-52 Km. 55 sentido Galicia, a la altura de la localidad zamorana de Mombuey.
El aviso informaba de que el conductor, el único ocupante del vehículo, estaba atrapado y no podía salir. Fueron avisados los bomberos del Parque de Bomberos Zona Norte de la Diputación de Zamora (Rionegro del Puente) y la Guardia Civil de Tráfico. Cuando llegaron al lugar del accidente, la persona no estaba atrapada ni herida y no fue necesario avisar a los servicios sanitarios del Sacyl.
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