Un autobús se sale de la vía en la A-52 en Mombuey

El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León recibía el aviso a las 5.54 horas de la salida de la vía de un autobús en la A-52 Km. 55 sentido Galicia, a la altura de la localidad zamorana de Mombuey.

El aviso informaba de que el conductor, el único ocupante del vehículo, estaba atrapado y no podía salir. Fueron avisados los bomberos del Parque de Bomberos Zona Norte de la Diputación de Zamora (Rionegro del Puente) y la Guardia Civil de Tráfico. Cuando llegaron al lugar del accidente, la persona no estaba atrapada ni herida y no fue necesario avisar a los servicios sanitarios del Sacyl.