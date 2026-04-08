Ahora Decide urge a rescatar los cámpines cerrados en el entorno del Lago de Sanabria

Ahora Decide considera una "vergüenza" el cierre prolongado de los cámpines El Folgoso y Peña Guñón y pide su rescate para garantizar el uso de estas instalaciones próximas al Lago de Sanabria coincidiendo con la época de mayor ocupación de toda la historia en plazas de acampada en España.

La formación recuerda que estos cámpines se abrían siempre coincidiendo con la llegada de la Semana Santa como una alternativa "asequible para familias trabajadoras y amantes de una naturaleza sencilla y sin adornos". La cercanía del Lago garantizaba una elevada demanda que se traducía en 25.000 visitantes anuales.

Sus principales clientes, recuerdan, eran jóvenes y familias "que no podían pagar un hotel o alquilar una casa 15 días con unos precios por las nubes y los usuarios de caravanas y autocaravanas que estaban unos pocos días o que se quedaban todo el año".

En el caso de El Folgoso lleva cerrado y sin actividad desde septiembre de 2022 mientras el Peña Gullón prolonga su cese de actividad desde el año 2017. Un tiempo, en opinión de Ahora Decide, "más que suficiente para haber realizado obras básicas de rehabilitación y mantenimiento que deberían haber financiado el Ayuntamiento de Galende y la Junta de Castilla y León con competencias exclusivas en turismo y desarrollo rural".

Ahora Decide incide en las consecuencias que conlleva el cierre prolongado de estas instalaciones más allá del creciente deterioro y aumento de su "mala reputación". Su mantenimiento sin rendimiento alguno supone, inciden, "un despilfarro de recursos públicos en un municipio con muchos recursos y con una deuda enorme".

La solución propuesta por la formación zamorana pasaría por el rescate de todos estos servicios por parte del propietario de la instalación, así como por la propia Junta de Castilla y León. Un rescate que permitiría poner en marcha de manera inmediata una instalación "bien equipada, sencilla, con los servicios esenciales cubiertos, con precios asequibles para todos, especialmente para los jóvenes".

Especialmente críticos se muestran con el proyecto de rehabilitación del campin El Folgoso para convertirlo en un glamping, una inversión a tres entre la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Galende por valor de 2,6 millones de euros: "Han pasado tres meses y sigue sin haber movido un ladrillo y deteriorándose poco a poco", lamentan.

Para Ahora Decide, "si comienza a funcionar con los servicios básicos ya habrá tiempo para construir módulos glamping, canchas de pádel y zonas deportivas" aprovechando los periodos de baja actividad o de cierre.

Por último, recuerda que el cese de actividad en estas instalaciones va acompañado de cierres de negocios y servicios que suponen "rotundos fracasos de la política turística" que "incentivan la despoblación, el aislamiento de esta zona de Sanabria y el descenso de turistas".