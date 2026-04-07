El zamorano Iván Martín, de finalista a juez en el campeonato de España de mecánicos

El zamorano Iván Martín Báez representará a la provincia en uno de los eventos más importantes del sector de la automoción: la final del campeonato de España de mecánicos. En esta ocasión, será juez del certamen, en el que en pasadas ediciones ha participado como concursante.

La final del campeonato nacional tendrá lugar este viernes e Iván Martín, considerado un referente nacional en diagnosis y reparación avanzada, formará parte, por segunda vez, del comité de expertos encargado de decidir quién se convierte en el mejor mecánico de España.

El salto de concursante al más alto nivel a juez en el campeonato es el resultado de una carrera consolidada dentro del sector de la automoción, ya que en 2019 se proclamó subcampeón de España, mientras que en los años 2021 y 2024 subió al tercer puesto del podio. Además, el mecánico zamorano ha sido tres veces finalista del "Mejor Técnico Motortec".

Iván Martín, primero por la derecha, junto a un compañero de profesión. / Cedida

A su trayectoria como concursante en distintos certámenes, se suma su experiencia reciente como jurado en competiciones técnicas. Iván Martín fue jurado el pasado año en el campeonato de España Skills y, en 2024, en Castilla y León Skills. El mecánico zamorano combina competición, conocimiento técnico y criterio profesional, cualidades clave para evaluar a los mejores especialistas del país.

La presencia zamorana en la final del campeonato nacional también refleja el peso de Castilla y León dentro del panorama nacional. Junto a profesionales como el salmantino Javier Sendín, con quien Iván Martín acumula más de una decena de finales en el citado certamen, la comunidad se consolida como una de las grandes canteras de talento técnico del país.

Con su designación como jurado y después de haber estado varias veces a las puertas del título nacional, Martín Báez da un paso más en su trayectoria profesional, pasando de aspirante a juez en una de las competiciones más exigentes del sector. Un reconocimiento que no solo pone en valor su carrera, sino también el esfuerzo y la dedicación necesarios para alcanzar la élite de la mecánica en España.

Martín Báez desarrolla su actividad en Talleres Martín, un negocio familiar ubicado en El Cubo de la Tierra del Vino, un municipio de menos de 400 habitantes. Con cerca de 50 años de trayectoria, el taller se ha convertido en un ejemplo de cómo la especialización, la formación continua y la apuesta por la tecnología permiten competir al más alto nivel, incluso desde la España rural.