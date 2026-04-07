Tábara se encomienda a San Blas y San Mamés en su tradicional romería campera

La villa de Tábara celebró, como manda la tradición cada Lunes de Pascua, la romería popular campera en honor a San Mamés y San Blas. Tras el aciago año 2025, este año la climatología si acompañaba y los romeros pudieron desplazarse y disfrutar de una jornada de convivencia y hermandad en el mágico y paradisíaco entorno de la Sierra de la Culebra.

La romería se celebra coincidiendo con el Lunes de Pascua desde el año 1971, hace ya 55 años, en que se adelantaba justo una semana para facilitar la asistencia de los tabareses y tabaresas que vivían en la diáspora que regresaban para Semana Santa y que así pudieran disfrutar de la fiesta romera sin tener que irse y regresar a los siete días, lo cual desanimaba a muchos.

Uno de los momentos álgidos fue la celebración de la santa misa en el humilde santuario campestre donde las mujeres cantaron el ramo y los devotos pudieron pasar sus pañuelos por la garganta de San Blas y por la rodilla de San Mamés en busca de la protección divina. Además de encenderle alguna vela aprovechando la celebración romera.

Subasta

Culminados los actos religiosos los romeros bajaron a la pradera donde uno de los momentos que más expectación crearon fue la subasta de “Ramo” y los “Bollos Maimones”, por los que pujaron los devotos para poder degustar tan divinos manjares realizados por un grupo de mujeres tabaresas que son las encargadas de recuperar cada año la ancestral receta que heredaron de sus madres y abuelas don de la harina de trigo, los huevos, el anís y las cáscaras de naranja son algunos de sus ingredientes, sin olvidar obviamente el arte de las reposteras. Seguidamente, hubo un baile vermú.

La danza de paloteo tabaresa ponía la variante folclórica de una celebración que como ya es habitual congregaba a las familias para disfrutar de la comida campera. En la sobremesa hubo animación con la disco móvil del DJ Danyfesst. A parte hubo barra de bar e hinchables para disfrute de los más pequeños.

La romería sufría un duro traspiés allá por el año 1993 cuando fueron robadas las antiguas imágenes de San Blas y San Mamés de las que nunca se volvió a saber nada. Fue entonces cuando ante el hecho ignominioso varios vecinos decidían realizar otras nuevas tallas, acordando hacer el encargo a un vecino del pueblo y a la vez devoto, Luis Hernández Silva, que fue el encargado de esculpir las imágenes que ahora siguen siendo veneradas con el mismo fervor.

Una vieja estampa en blanco y negro y los recuerdos guardados en su memoria sirvieron de base al escultor para labrar en un tronco de madera de peral tabaresa a San Blas y San Mamés.

Luis Hernández Silva nació el 1 de enero de 1925 en San Cebrián de Castro y fallecía en 2022 en Tábara a donde había llegado en 1970 para asentarse en la plaza de John Willians frente al Scriptorium Tabarense. Una de sus debilidades y virtudes estaba la de dar vida a la madera con esculturas, pues su pasión era labrar la madera y darle vida.