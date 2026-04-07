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El Puente cierra las fiestas con procesión de paraguas

Este segundo día de celebración no pudo completarse al no poder procesionar bajo palio el Santísimo a causa de la lluvia

Fin de fiestas pasadas por agua y sin procesión en El Puente

Fin de fiestas pasadas por agua y sin procesión en El Puente

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Fin de fiestas pasadas por agua y sin procesión en El Puente / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

El Puente de Sanabria

Las fiestas de El Puente llegaban a su fin este lunes con el relevo de mayordomas para la fiesta de 2027, traslado que hacía el párroco Miguel Ángel Fernández Orduña. Rosa María Ferreira Moura recibía el cetro de mayordomo que han portado las hermanas Velasco este año. La nueva mayordoma cumplía así un ofrecimiento familiar en honor de Nuestra Señora de El Puente.

Este segundo día de celebración no pudo completarse al no poder procesionar bajo palio el Santísimo a causa de la lluvia. En la misa concelebrada el padre aragonés Manuel Rodríguez trasladó en la homilía los “personajes” fundamentales en esta fiesta de la Eucaristía, Santa Juliana de Lieja, el sacerdote Pedro de Praga que en una misa en Bolsena dudó de la trasmutación, y el papa Julio II quien instituyo esta fiesta de la Eucaristía. La procesión de paraguas cerró las fiestas desde la iglesia al pabellón deportivo.

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