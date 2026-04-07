Dos millones de euros en inversiones: estos son los proyectos que Puebla de Sanabria ejecutará este año

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria tiene previsto ejecutar a lo largo del presente ejercicio un paquete de inversiones que suman 2 millones de euros, con una aportación de 200.000 euros de fondos municipales.

El Gobierno local ha detallado las actuaciones previstas para el 2026, entre las que destaca la inversión de 50.000 euros en la pavimentación para acera y renovación con luminarias led del alumbrado público en la Carretera de La Estación. La obra ya ha sido adjudicada y comenzará a finales del mes de abril. Con esta última intervención se completa el proyecto iniciado en el año 2021 y la inversión total de las cinco fases asciende a 210.000 euros.

Además, con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, año 2025 y una inversión de 60.000 euros, se procederá a la sustitución de la cubierta del inmueble de la “Casa del Toro” en Ungilde, obra que ya ha sido adjudicada.

Por otra parte, el Ayuntamiento destinará una subvención destinada a financiar proyectos de interés turístico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a la rehabilitación de un edificio municipal, la antigua Escuela Taller, que será reutilizado como albergue de peregrinos del Camino de Santiago. Las obras ya han sido adjudicadas y la inversión total asciende a 240.000 euros, con una aportación municipal de 53.000 euros.

En el marco del Plan Municipal de Obras 2026, con una inversión prevista de 80.000 euros, de los que 10.000 serán aportados por el Ayuntamiento, se ejecutarán obras de pavimentación y mejora del saneamiento y abastecimiento en Puebla de Sanabria, en concreto, en el Barrio de Candanedo y en la calle Hospitalillo.

Estabilización de taludes

Otra actuación prevista a corto plazo, que también ha sido adjudicada, se centrará en la ejecución de las obras de estabilización de los taludes en la ladera del Castillo con una inversión de 56.000 euros.

En el marco de las ayudas a los municipios afectados por los incendios se ejecutará la obra de renovación de la red de abastecimiento del camping municipal “Isla de Puebla”. La inversión asciende a 75.000 euros y las obras se iniciarán a lo largo de este mes.

Además, con ayudas de la Consejería de Economía y Hacienda se ejecutará un programa de rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de "Reto Demográfico", en el que está previsto invertir 65.000 euros, de los que 16.000 serán aportados por el Ayuntamiento.

Por otra parte, dentro del Programa de Cooperación Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021- 2027, se impulsará un nuevo proyecto de innovación social: Red Transfronteriza de Centros de Innovación Social Hispano-Lusos. La inversión total asciende a 1.600.000 euros, de los que 328.000 corresponden al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y la aportación de recursos municipales se eleva a 82.000. En el citado proyecto, al margen de Puebla de Sanabria participan Ciudad Rodrigo, La Bañeza, la Cámara de Comercio de Zamora, la Diputación Provincial de Salamanca,las Cámaras Municipales de Viseu y Fundao.

Polinizadores

En el marco de las inversiones previstas para este año, el Ayuntamiento también ha destacado el proyecto de apicultura y polinizadores en el que además de Puebla de Sanabria participan los Ayuntamientos de Tábara y de Oencia y la Universidad de León. El importe total del proyecto asciende a 1.918.100 euros, de los que 362.500 corresponde al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, que realizará una aportación de fondos de 72.500 euros en el presente ejercicio.

Por otra parte, a lo largo de este mes de abril, el Ayuntamiento sufragará con fondos municipales el arreglo del caseto de la pista polideportiva en Castellanos, cuyo coste asciende a unos 24.000 euros.

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Comarca de Sanabria, financiada con Fondos de la Unión Europea Next Generation, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria recibirá una ayuda de 400.000 euros para ejecutar la obra de “Musealización y puesta en valor del Fuerte de San Carlos”.

En el marco del mismo Plan de Sostenibilidad Turística y con una financiación de 440.000 euros está previsto crear un corredor de bicicletas eléctricas entre Puebla de Sanabria y Ribadelago.

A estas inversiones, se añadirán nuevas obras que podrán surgir con cargo a nuevas subvenciones solicitadas o a proyectos propios municipales.