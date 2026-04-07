Un milano negro vuelve a volar libre en Cernadilla tras ser rescatado después de un accidente

Agentes Medioambientales de la comarca de Carballeda procedieron a la liberación de un milano negro en Cernadilla, que semanas antes había colisionado en pleno vuelo contra un vehículo que circulaba por la A-52, a su paso por el término de Camarzana de Tera. La liberación de esta ave rapaz se realizó este pasado lunes, 6 de abril, con la participación de la persona que rescató al animal, dos mujeres y una niña de la zona, además de los agentes.

La familia ocupante del vehículo recogió el ave tras esa colisión fortuita y avisó al 1-1-2- de emergencias. Los Agentes de la Junta en Carballeda recepcionaron el animal herido para su traslado al Centro de Recuperación de Aves, CRAS, en Villaralbo. El ejemplar de milano ingresó en el centro con buen tono muscular, pero con un ojo dañado. Después de tres semanas, con el ave rapaz ya recuperada y con un peso de 1 kilo, se realiza su puesta en libertad en el entorno de Cernadilla.

El ejemplar regresó a su entorno sin contratiempos y preparado para reproducirse en tierras carballesas antes de realizar el viaje de vuelta a África entre finales de verano y principios del otoño.