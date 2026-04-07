Un hombre resulta herido al volcar su vehículo en Moveros

Un hombre de 30 años ha resultado herido a las 18.41 horas de este martes 7 de abril cuando el turismo en el que viajaba volcó al salirse de la vía en la que circulaba. El incidente ha tenido lugar en el término de Moveros, en la carretera ZA-L-2435.

El hombre está consciente, pero quedó atrapado en el vehículo durante el incidente y ha necesitado asistencia por parte de los Bomberos y del Sacyl, que se han desplazado hasta el lugar junto a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora para gestionar la situación en la zona.