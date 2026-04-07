Fermoselle celebra San Albín, la tradicional romería de los huevos cocidos y el hornazo

La romería del Martes de Pascua en Fermoselle tiene lugar en la explanada de la ermita de Nuestra Señora de la Merced, conocida popularmente como San Albín, aunque en documentos de 1712, se la denomina “ermita de San Albín y San Adrián”. Está situada a las afueras del pueblo, cerca de la carretera de Zamora. Es un templo de pequeñas dimensiones, de aspecto sencillo, tanto dentro como fuera y de antiquísima raigambre. Hay una inscripción en uno de los arcos de medio punto, dispuesto transversalmente al eje de la nave, que contiene un pequeño texto: “acabó el año de 1096, siendo mayordomo P. Fermoselle”.

Parece ser que ésta es una fiesta viajera; según Manuel Rivera existe documentación de hasta tres ubicaciones de la misma a través del tiempo. Su inicio fue en "Las Llagonas", cercana a un caserío con restos de una antigua necrópolis; más tarde, y según reza en el frontispicio del templo actual, fue trasladada en 1553 a la cuesta de “El Palombo” y hacia principios del siglo XIX en su emplazamiento actual.

Fermoselle venera a San Albín entre periquillos, hornazo y huevos cocidos / Francisco Marcos Varas

Don Ángel Peláez dice que en su origen eran dos ermitas: la de San Albín estaba situada en las Llagonas, lugar de la tradicional romería del martes después de Pascua, cuando esta ermita desapareció, San Albin y su romería fueron trasladados a la de Nuestra Señora de la Merced, -donde lo celebramos hoy día- y según las mismas fuentes, el paraje era conocido entonces como “el teso de la horca”. Se dice que en este lugar sagrado, los reos condenados a muerte, pasaban su última noche en oración y arrepentimiento.

La celebración del festejo consiste en misa matutina y fiesta popular por la tarde. Es una fiesta secundaria dentro del calendario social fermosellano, quizás por su cercanía a la Semana Santa, la población sufriría fatiga fiestera y tendría la necesidad de atender sus actividades laborales. Es tradicional degustar en la explanada, al ritmo de flauta y tamboril, huevos cocidos y el tradicional hornazo fermosellano.

¿Y por qué huevo cocido?

Es un alimento muy ordinario para una fiesta campera, así, sólo, sin ningún otro ingrediente que lo adorne o lo haga más apetecible. La única ventaja que pueda tener es el transporte fácil y el no deteriorarse en el trayecto de casa al campo. Pero quizás haya una razón, no hablada, no sabida, no promulgada. Quizás sea una reminiscencia de aquellos rituales judíos anteriores a la conversión y que con el paso del tiempo y en diferentes circunstancias, se adaptan, se transforman y se fusionan con las costumbres locales.

Nos referimos a -Beitzah- que durante la fiesta judía del Pasaj que coincide con frecuencia con la Pascua Cristiana, se presentan en la mesa diferentes alimentos, uno de ellos es un huevo cocido -Beitzah- que simboliza y evoca la idea de duelo por la destrucción del Templo de Jerusalén. Este huevo no es manipulado y/o consumido como parte de la cena. Huevos cocidos también se sirven en velatorios y tras los funerales, por lo que no están fuera de lugar en donde reos pasaban sus últimas horas de vida.

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¿Y el hornazo?

El hornazo se confecciona con masa de pan, es decir con masa con levadura. Después de Pasaj, cuando solo está permitido consumir pan ácimo, se celebra la llegada de la primavera degustando los productos prohibidos durante los siete días anteriores. Hoy día el relleno del Hornazo es el chorizo, pero entonces, en aquellos años no lejanos a la expulsión, bien podría haber sido cabra guisada, carne que fue muy popular en Fermoselle hasta no hace mucho tiempo.