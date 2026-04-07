¿Cómo era el asentamiento vacceo de El Viso y por qué fue destruido?: Nuevas excavaciones buscan respuestas

Cuenta Raúl Martín Vara, miembro del equipo que ayer iniciaba una nueva campaña en el yacimiento prerromano, que El Viso ofrece el trabajo soñado por un arqueólogo: "restos muy bien conservados y todo por descubrir". El desafío, llegar a comprender qué duerme bajo el espectacular cerro que domina la comarca del Vino y cómo era la etnia vaccea que ocupó el centro de la cuenca del Duero hace 2.500 años.

"Hemos visto un nivel de destrucción muy violenta de esta ciudad vaccea y ahora hay que ponerla en relación con el contexto cronológico; es decir, cuándo se destruye y por qué". ¿Estamos ante la mítica Arbucola asediada por el general cartaginés Aníbal Barca en el 220 a.C.? Solo las excavaciones arrojarán luz en torno a uno de los enigmas que planea sobre este asentamiento localizado en Bamba del Vino, en el término de Madridanos (Zamora).

Nueva campaña de excavaciones en El Viso / I. G.

"Habrá que determinar si esa destrucción obedece a un incendio accidental o al asalto del poblado". Por sí misma ésta es razón suficiente para continuar las excavaciones en el castro, avalados además por el infinito valor de que sean los propios vecinos de la zona –Bamba desde luego, Sanzoles, Madridanos o Moraleja– quienes alienten la investigación que arranca con un horizonte inicial de cinco años.

Los trabajos iniciados ayer ampliarán la zona excavada el año pasado donde afloraron distintas áreas de una casa, para terminar de documentar un ámbito doméstico de la forma más completa posible. Se trata de encontrar las delimitaciones y los espacios para entender cómo eran las viviendas y poder tener más perspectiva.

Nueva campaña de excavaciones en El Viso / I. G.

"Sabemos mucho de un yacimiento en particular como es Pintia, al oriente del territorio vacceo y a 150 kilómetros del Viso, pero necesitamos explorar esta zona para conocer el mundo vacceo con más amplitud. El año pasado empezamos a ver algunos elementos que identifican a las gentes del Viso como vacceas y al mismo tiempo, y eso es lo interesante, empezamos a ver cosas diferentes que están más en relación con territorios occidentales" explica el director de este proyecto, Carlos Sanz Mínguez, profesor de la Universidad de Valladolid y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg.

Por eso el desafío de documentar la cronología del asentamiento, "entendiendo que tiene un origen antiguo, de la primera Edad del Hierro, y la transformación de aldea a ciudad". Pero además hay un objetivo clarísimo y es ver "cuándo se destruye, porque aparentemente no tuvo una vida prolongada que truncó ese proceso de cambio de aldea a ciudad".

Nueva campaña de excavaciones en El Viso / I. G.

La campaña arqueológica en el yacimiento se completa este año con la excavación de la ermita de la Virgen del Viso con el objetivo de buscar los indicios de la cimentación. Será necesario retirar la acumulación de piedra y tierra que se movió para hacer el vértice geodésico, siguiendo los muros y la cimentación para recuperar sobre todo la planta. "Veremos lo que nos encontramos porque han pasado muchos años y ha estado muy expuesta, pero la ermita también es parte del valor arqueológico y etnológico de este lugar" explica el arqueólogo Aitor Labajo.

Un gesto con el que el equipo también quiere corresponder al empuje de los vecinos por la investigación del yacimiento vacceo.

Aitor Labajo muestra los restos de la ermita donde se va a intervenir / I. G.

A diferencia de la campaña de 2025, desarrolladas en condiciones precarias y solo posible gracias el empeño de los arqueólogos y voluntarios, la de este año llega respaldada por la financiación de 11.534 euros conseguidos a través de la campaña crowdfunding (micromecenazgo) de Hispania Nostra, además del respaldo de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Madridanos y alguna empresa de la zona.

Aunque la campaña crowdfunding ha finalizado, permanece abierta la opción de colaborar económicamente mediante transferencia bancaria en la cuenta de la asociación Hispania Nostra: Caixabank ES77 2100 3119 3913 0059 6004 y poner en concepto: Vaccea Sub Manto. Hay que precisar que la donación tiene una desgravación fiscal de hasta el 80% en cantidades hasta 250 euros. Es decir que en el caso de que se aportaran 100 euros la desgravación en la declaración de la renta del próximo año sería de 80 euros.

Grabado de 1741 de la ermita de la Virgen del Viso / Cedida

Por muy modesta que sea la aportación, todo suma en este ilusionante proyecto, respaldado por un equipo de arqueólogos entusiasmados por el potencial arqueológico y patrimonial que esconde el espectacular cerro.

Además de Carlos Sanz Mínguez, la dirección del proyecto se completa con el equipo de arqueólogos: Aitor Labajo Román, Elvira Rodríguez Gutiérrez, Raúl Martín Vela y Mónica Salvador Velasco.