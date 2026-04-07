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Accidente entre un camión y un turismo en Monfarracinos

Ha sucedido en el Km. 115 de la carretera CL-612

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

F. E.

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León informaba hace unos minutos de un accidente que ha tenido lugar en el kilómetro 115 de la carretera CL-612, en la localidad zamorana de Monfarracinos. Se trata de un golpe en el que se han visto implicados un camión y un turismo.

El servicio de emergencias trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias – Sacyl, que envió recursos para atender a los dos ocupantes del turismo: un varón de unos 30 años y una mujer de unos 60, que se encuentran conscientes y no habían quedado atrapados.

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