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La Virgen del mercado, puente a las fiestas de Pascua

El Puente de Sanabria ensalzó la procesión de María Madre por la Plaza

Nuestra Señora del Puente sale radiante en procesión

Nuestra Señora del Puente sale radiante en procesión

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Nuestra Señora del Puente sale radiante en procesión /

Araceli Saavedra

El Puente de Sanabria

Las fiestas de Pascua de El Puente de Sanabria llegaban este lunes a sus momentos centrales con la procesión de Nuestra Señora de El Puente por la plaza, en día de mercado. Poco después de las 12 comenzaba en el templo la misa concelebrada. El sacerdote aragonés que ejerce su ministerio en Estados Unidos, Manuel Rodríguez, recordaba en la homilía el valor de los puentes de unión, y repasaba los puentes más sobresalientes del mundo y la historia.

Evocó a la Virgen como puente entre su hijo y la humanidad, o la misma palabra "pontífice" que significa "constructor de puentes". Y en este contexto señaló "la construcción de muros" en este momento de la historia como el de Trump con México, Turquía o el muro para entrar en Europa. Invitó a toda la comunidad a ser "pontífices" y "puentes".

Lejos de ese muro, vecinos y visitantes de El Puente de Sanabria abrieron la puerta del templo a la procesión de la imagen de Nuestra Señora de El Puente, acompañada de sus "damas" vestidas de traje sanabrés, autoridades y música del coro y panderetas. Las hermanas Belén y Ana Velasco ejercieron de mayordomas. Los balcones del vecindario estrenaron estandartes en su fachada para ensalzar el recorrido.

El paso por la plaza del Mercado en un día más veraniego que primaveral llamó la atención de los vecinos de otros pueblos, de compras en día de feria semanal. Mañana, martes de Pascua sí cerrará el comercio local para sumarse a los actos de fin de las fiestas.

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