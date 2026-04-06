El perfil del nuevo turista en Puebla de Sanabria: estancias más cortas, sin reserva y con mascotas poco habituales

Un año más, Puebla de Sanabria da por concluida una Semana Santa de récord con una afluencia de turistas por encima de las previsiones iniciales y con un nuevo perfil de visitante al alza que apuesta por estancias más cortas, sin reserva previa y acompañados cada vez más por mascotas incluyendo en algunos casos especies poco habituales.

Buenas sensaciones para la villa sanabresa que, tras meses de menor actividad, observa una reactivación del interés por viajar ante unas condiciones meteorológicas tan óptimas como poco habituales en los últimos años. Al tiempo, se consolidan cambios progresivos en los patrones de comportamiento turístico. Es el caso, por ejemplo, del turismo con mascotas (conocido como petfriendly), una tendencia que "está favoreciendo una adaptación progresiva de los recursos turísticos, orientada a facilitar la compatibilidad entre el disfrute del destino y el cuidado de los animales".

Destaca asimismo la creciente tendencia a la improvisación en la planificación de los desplazamientos. Este fenómeno se refleja en los datos estadísticos, que evidencian un aumento de personas que viajan sin reserva previa, incluso asumiendo el riesgo de no encontrar disponibilidad de alojamiento o restauración en fechas clave. Esta circunstancia, destaca el Ayuntamiento sanabrés, resulta especialmente significativa en un contexto marcado por el desarrollo tecnológico y la expansión de la inteligencia artificial en el sector.

Por otra parte, se mantiene un flujo constante de personas peregrinas, tanto de ámbito nacional como internacional (procedentes de Estados Unidos, Alemania, Italia o Letonia), así como un aumento del denominado turismo individual. Este perfil corresponde mayoritariamente a personas de mediana edad con nivel adquisitivo medio-alto, alta receptividad hacia la oferta de ocio y una notable capacidad de adaptación a las propuestas del territorio.

Las estancias largas representan el 8%

La diversidad paisajística y de recursos naturales que caracterizan a la comarca de Sanabria la convierten en un destino altamente valorado, tanto para excursiones de un día como para estancias más prolongadas. No obstante, estas últimas han experimentado un descenso respecto a años anteriores, representando tan solo un porcentaje reducido del total (8%), según los datos analizados por el propio consistorio de Puebla.

Los datos de afluencia a los principales recursos turísticos son los siguientes: Castillo (3.127 personas), Museo de Gigantes y Cabezudos (1.587 personas), Iglesia de Nuestra Señora del Azogue (2.377 personas), Ermita de San Cayetano (3.914 personas) y Escuela Micológica de Ungilde (115 personas).

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de seguir trabajando "de manera continua para dar respuesta a la diversidad de perfiles de las personas visitantes, incorporando sus aportaciones y atendiendo a los retos planteados en distintos ámbitos". Entre ellos, destaca la necesidad de garantizar una convivencia equilibrada entre la población residente y quienes visitan el municipio. "Todo ello sin perder de vista la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles y el papel estratégico del turismo en el desarrollo económico local", concluyen.