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La oposición al biogás, a golpe de cacerola en Peleas de Abajo

Un centenar de vecinos se plantan frente al consistorio peleíno, en cuyo término se planean asentar dos de estos proyectos

Protesta a las puertas del ayuntamiento de Peleas de Abajo contra las plantas de biogás.

Protesta a las puertas del ayuntamiento de Peleas de Abajo contra las plantas de biogás. / Asociación "Biogás Así No - Jambrina Lucha"

E. V.

Jambrina

La oposición al biogás volvía a concentrarse en Peleas de Abajo, esta vez a golpe de cacerola. Un centenar de vecinos respondieron a la convocatoria organizada por la asociación "Biogás, Así No - Jambrina Lucha" a las puertas del ayuntamiento peleíno, en cuyo término se planean asentar dos plantas de producción de biogás y biometano a partir de la valorización de residuos.

Desde la asociación recuerdan la ausencia de un Plan regional del biogás enfocado a garantizar un ordenamiento regulado, racional y sostenible de esta actividad emergente, por lo que reclaman al consistorio que "escuche a su pueblo y al resto de la comarca" poniendo coto a la llegada de dichos proyectos.

El acto en protesta contó con la presencia de vecinos de Peleas y Jambrina, así como localidades aledañas como Santa Clara de Avedillo que rechazan el nuevo mapa energético planteado en la provincia y, en concreto, en la Tierra del Vino.

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Desde la asociación "Biogás, Así No - Jambrina Lucha" vuelven a instar al Ayuntamiento de Peleas de Abajo a replantearse su posicionamiento ante el biogás, al tiempo que advierten que continúan trabajando por las vías social, administrativa y judicial para conseguir una gestión de esta actividad alineada con las necesidades reales de estas zonas.

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