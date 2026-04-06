La oposición al biogás, a golpe de cacerola en Peleas de Abajo

La oposición al biogás volvía a concentrarse en Peleas de Abajo, esta vez a golpe de cacerola. Un centenar de vecinos respondieron a la convocatoria organizada por la asociación "Biogás, Así No - Jambrina Lucha" a las puertas del ayuntamiento peleíno, en cuyo término se planean asentar dos plantas de producción de biogás y biometano a partir de la valorización de residuos.

Desde la asociación recuerdan la ausencia de un Plan regional del biogás enfocado a garantizar un ordenamiento regulado, racional y sostenible de esta actividad emergente, por lo que reclaman al consistorio que "escuche a su pueblo y al resto de la comarca" poniendo coto a la llegada de dichos proyectos.

El acto en protesta contó con la presencia de vecinos de Peleas y Jambrina, así como localidades aledañas como Santa Clara de Avedillo que rechazan el nuevo mapa energético planteado en la provincia y, en concreto, en la Tierra del Vino.

Desde la asociación "Biogás, Así No - Jambrina Lucha" vuelven a instar al Ayuntamiento de Peleas de Abajo a replantearse su posicionamiento ante el biogás, al tiempo que advierten que continúan trabajando por las vías social, administrativa y judicial para conseguir una gestión de esta actividad alineada con las necesidades reales de estas zonas.