El músico Luis Pedraza apoya la campaña por la torre de Vega de Villalobos

"Que no se nos caiga el campanario y esa maravillosa torre que tenemos. ¡Viva la torre espadaña de Vega de Villalobos!". Con estas palabras apoyaba el músico zamorano, Luis Antonio Pedraza la campaña para "salvar" la torre de la iglesia de Vega de Villalobos. El folclorista llenaba el Sábado Santo la Iglesia de San Román Abad durante un concierto con el que emocionó al público que le acompañó con su voz en varias ocasiones.

Pedraza aseguró que es un "lujo" actuar en el municipio, del que dijo: "Tenéis a toda la gente de Zamora pendiente" y alabó el "trabajo de difusión" y la importancia de "poner en el mapa este maravilloso pueblo: cuidar este patrimonio que no es solo de Vega, es de todos y si esto se cae, perdemos todos. Esto es un símbolo y una identidad de este maravilloso pueblo y debemos salvarlo", afirmó entre aplausos del público.

Reciente Premio de la Música Folk y Tradicional de la Junta de Castilla y León, Luis Antonio Pedraza actuó en la programación preparada por "Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos", el colectivo que trabaja por la recuperación y consolidación de la espadaña del pueblo, de cerca de un centenar de habitantes en Tierra de Campos.

Vecinos de Vega de Villalobos clama: "Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos" / Cedida

Con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Vega de Villalobos, el músico, también terracampino, hizo en su actuación un repaso de su trayectoria, sus inicios en la música tradicional desde los 14 años y llevó al público a un recorrido por la provincia a través de los múltiples instrumentos que maneja y de los que es un virtuoso. Un camino musical y emocional, con una importante labor divulgativa, en el que estuvo acompañado por el organista vallisoletano Maxi Delgado.

Desde los 'Charros de Zamora' --"lo que nos diferencia del resto del mundo", dijo y que dedicó a las mujeres de Vega--; 'Los Toritos'; 'La Jota de los lagos' o el 'Fandango de Brañosera', Pedraza encandiló al público al que hizo partícipe en todo momento de cada interpretación.

También dedicó una de sus piezas a los pastores y pastoras que aún quedan en la localidad con el romance tradicional de 'La loba parda', tuvo un recuerdo para los afectados por los incendios del verano en Sanabria, al igual como con los de la Sierra de la Culebra, y para quienes se dedican a limpiar los montes --"los incendios se apagan ahora... Que no vuelva a pasar", pidió-- y no olvidó su paso por el programa Got Talent, en el que consiguió cuatro 'síes' con 'Arabesca'. El momento álgido fue su interpretación del conocido 'Bolero de algodre', que puso punto final a la actuación.

Antes de Pedraza fue el turno de Iñaki Danta, músico local también fuertemente aplaudido, y de una portavoz de Salvemos Nuestra Torre quien destacó que la espadaña es "testigo del paso del tiempo de generaciones enteras, símbolo que nos representa y que no queremos perder. Cuidarla es cuidar a nuestros antepasados, es cuidar de quienes fuimos y de quienes vendrán".

Asimismo, agradeció al párroco de la localidad, Abelardo Febrero, de 93 años, "su dedicación y entrega para alcanzar el objetivo" de restaurar la espadaña. La jornada concluyó con una degustación de chocolate y galletas, cuya recaudación se destinará al proyecto de consolidación de la torre, que ya se encuentra incluido en el convenio 2026-2027 de la Diputación de Zamora y el Obispado.