Muelas del Pan aprovecha el soleado Lunes de Pascua para venerar al Cristo de San Esteban

Muelas del Pan ha abierto este lunes el ciclo romero de primavera en “La Raya” de España y Portugal con la celebración de la romería popular campestre en honor al Cristo de San Esteban, más conocido a nivel popular como “Cristo Emberronao”, en referencia a la antigua leyenda que atestigua que el Crucificado que iba camino de la vicaría de Aliste decidió quedarse en Tierra del Pan, pues los dos bueyes de raza Alistana que tiraban del carro se "emberronaron" en no cruzar el río Esla.

La iglesia parroquial de Santiago Apóstol fue el punto de partida de la procesión para realizar andando el trecho que separa el pueblo de la ermita de San Esteban, situada junto al río Esla (Salto De Ricobayo) a unos 300 metros de la fuente de “Pilo el Moro”, que mana directamente de una roca para caer sobre un “Pilo”, piloncha que el agua ha ido modelando.

Encabezada por el pendón parroquial que, como manda la tradición, hizo dos venias ante la imagen de la Virgen María que va seguida del Niño Jesús, la primera en el “Alto la Graera”, punto más elevado del recorrido, y la segunda antes de llegar al templo. Una de las peculiaridades está en que mientras las procesiones suelen hacerse a paso normal en este caso se hace a paso ligero como si hubiera prisa por llegar al santuario y venerar al Cristo.

Un Cristo que no siempre se halló solo en su ermita, pues allá por 1706 había colocada en un altar al lado de la Epístola una imagen de la Virgen de las Nieves y dos santos de bulto. Desde que se declaró en ruina la ermita el Cristo está en la iglesia de Santiago Apóstol.

El santuario se encuentra dentro de un recinto castreño de alrededor de cuatro hectáreas y media en las cercanías de la acrópolis que según los arqueólogos tuvo su ocupación primitiva en la Primera Edad del Hierro. El hallazgo de una moneda de los Reyes Católicos marcaba el punto final de la ocupación humana del recinto castreño.

Programa de actos

Día de primavera que favoreció la celebración romera con la misa al aire libre dado que actualmente se está ejecutando la segunda fase de la restauración la ermita, su interior; en la primera se restauraba el exterior. Tras cerrarse al culto en 2017 ante el grave riesgo que supina su deterioro para celebrar actos en su interior el santuario estará listo para el Lunes de Pascua de 2027. No obstante, la previsión apunta a su reapertura para el mes de julio.

Finalizados los actos religiosos continuaba la jornada romera campera con el tradicional juego de la calva en el recinto castreño y bailes en el “Requejino”, para luego disfrutar en familia de la comida, donde la tortilla, chorizo, lomo y jamón siguen siendo los manjares preferidos. Antaño eran muy tradicionales las carreras del cerdo y del gallo tras la comida.

Finaliza la romería con la procesión de regreso. Antaño al llegar a las puertas de la iglesia tenía lugar las ofrendas donde los interesados ofrecían grano de trigo por tener el honor de introducir a la Virgen María dentro del templo. Cuatro manos tienen las andas y cuatro eran las ofrendas

Gracias al querido y siempre añorado historiador moleño José Lorenzo Fernández se han podido conocer muchos de los avatares y aconteceres del Cristo de San Esteban: “Sin lugar a dudas, desde sus primeros días, ha sido un centro de gran veneración, mágico podía decirse, atribuyéndole al Cristo acciones milagrosas, correspondiendo los fieles con limosnas y donaciones, así, en 1706 pertenecían a la ermita velas y alcancías en reconocimiento de algunos milagros”.

En tiempos de sequía, cuando la lluvia brillaba por su ausencia y los campos agonizaban por la sequedad, los devotos, agricultores y ganaderos, de Muelas del Pan, solían recurrir a las rogativas y a su venerado Cristo de San Esteban: “Por esos clavos de acero / que tenéis en vuestras manos / de corazón os suplico / que nos reguéis los sembrados”.

Últimas voluntades

Gozaba de tal devoción que muchos en sus testamentos les declaraban benefactor en sus últimas voluntades. El 9 de diciembre de 1710, Mateo Gallego pedía “veinte misas que se digan cantadas por el cura de dicho lugar en el altar del Santísimo Cristo de San Esteban”.

Eran habituales los exvotos de los fieles buscando la intersección del Cristo. En 1733 aparecían 44 caras de cera, 19 pies, 18 manos y 10 niños también de cera. En las paredes había colgadas 26 mortajas, trece de hombre, una de mujer y doce de niños. Entre las ofrendas aparecen en 1918 dos cortinas encarnadas con ramos blancos y un pañuelo blanco con lentejuelas.

Las investigaciones históricas de José Lorenzo Fernández, confirmaban la celebración de dos romerías diferentes en la ermita: la propia del Martes de Pascua y la de San Marcos el 25 de abril: “Tiene obligación el Concejo de este lugar ir de rogativa todos los terceros días de Pascua de Resurrección de cada año a la ermita del Santo Cristo de San Esteban y decir misa cantada”.

Inscripción

En la pared de la capilla mayor, exterior, aparece la inscripción: “Hízose esta obra a gracia de Dios y del Apóstol Santiago, siendo cura Antonio Losada en el año 1748”. Se trata no de la construcción de la ermita sino su reconstrucción y arreglo que ya había sido aconsejado en años anteriores para evitar que anidarán en el tejado los “Pardales” (Gorriones) muy en especial en dicha Capilla Mayor: “para que no reciba daño ni perjuicio de los temporales la efigie y su altar mayor”.

Una de las peculiaridades es que la del Cristo de San Esteban de Muelas es la única emita de “La Raya” que carece de campañas algo a lo que nunca se ha encontrado explicación alguna. En ese mismo año 1748 se aconsejaba hacer una pequeña torre para colocar en ellas las campanas, algo que nunca se llegó a hacer, pues 278 años después sigue sin campanas.

La romería del Cristo de San Esteban tenía lugar en el Martes de Pascua hasta que hace varios años se adelantó al Lunes de Pascua para favorecer la presencia de los emigrantes moleños que suelen regresar en Semana Santa y aprovechando que en muchas comunidades el lunes es fiesta.