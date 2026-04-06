Ecologistas Zamora condena los daños provocados por los vándalos en el bar de su coordinador

Ecologistas Zamora ha condenado públicamente los actos vandálicos que han causado daños materiales en el bar propiedad del coordinador del colectivo ubicado en Manzanal de Arriba y ha realizado un llamamiento a la sociedad para que repudie las “muestras de odio contra quienes se definen como ecologistas”.

La denuncia interpuesta por el propietario refleja los daños provocados en el local, tales como el desmantelamiento de la barandilla de acceso a la balconada del local, la rotura del “cuarterón” con un objeto que podría ser un hacha o el arranque del letrero de la entrada conformado por un mosaico de azulejos, así como los que indican el aforo.

El autor o autores de los hechos denunciados también han arrancado el cartelón que el propietario había colgado en la balconada en señal de protesta por el cierre del establecimiento. En este punto, hay que recordar que el propietario del local sigue a la espera de una resolución judicial sobre la “orden” de cierre emitida por el alcalde y que, como denuncia Ecologistas Zamora, “también ha ocasionado una gran alarma social en el municipio” en el que, gran parte del año, “viven personas mayores e indefensas”.

Daños en el "cuarterón" o ventana de la puesta de acceso al local. / Cedida

Para el colectivo naturalista, este “ataque” al local “no puede ser interpretado de otra forma que como un infame acto de intimidación”. A pesar “las presiones”, Ecologistas Zamora ha anunciado que continuará con su labor de concienciación medioambiental y que denunciará los daños al medio ambiente y actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

En el caso de Manzanal de Arriba, como recordó, ha denunciado “supuestas irregularidades”, tales como “la corta de árboles sin permiso, la ampliación de una cantera con graves consecuencias medioambientales, las deficiencias de la fosa séptica o la desafectación, presuntamente ilegal, de comunales.